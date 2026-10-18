Первый складной iPhone раскупили за минуты после старта предзаказов

Запасы складного смартфона iPhone Duo, подготовленные для продажи в день запуска 23 октября, практически мгновенно закончились в розничных магазинах Apple.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, всего через несколько минут после открытия предзаказов сроки доставки первого складного смартфона Apple сдвинулись на январь.

Таким образом, желающим приобрести устройство стоимостью $1999 придётся ждать несколько месяцев.

Некоторые пользователи также пожаловались в социальных сетях на задержки с доставкой. Это произошло даже с теми, кто заранее зарезервировал желаемый цвет и объём памяти по рекомендации Apple, чтобы получить смартфон быстрее.

По оценке аналитиков Bloomberg Intelligence Анурага Раны и Джоша Кристенсена, спрос на iPhone Duo может оказаться выше их прежних прогнозов. Ранее они предполагали, что в следующем финансовом году Apple продаст 14 млн таких устройств на общую сумму $28 млрд.