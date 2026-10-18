https://news.day.az/officialchronicle/1867858.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана - ФОТО Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с 18 октября - Днем восстановления независимости Азербайджана. Day.Az представляет публикацию:
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с 18 октября - Днем восстановления независимости Азербайджана.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Пусть государственная независимость, суверенитет Азербайджана, мир и спокойствие в нашей стране будут вечными!".
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