Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с 18 октября - Днем восстановления независимости Азербайджана.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Пусть государственная независимость, суверенитет Азербайджана, мир и спокойствие в нашей стране будут вечными!".