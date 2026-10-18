https://news.day.az/politics/1867763.html Саакян снова зовет мир "спасать" карабахских преступников Ну что сказать... Опять про море. Мадам Сирануш Саакян, называющая себя представителем осужденных в Баку армянских преступников в Евросоуде по правам человека, продолжает заниматься мракобесием.

Саакян снова зовет мир "спасать" карабахских преступников

Политика, 18 октября 2026 08:00 (UTC +04:00) 2 045
Саакян снова зовет мир "спасать" карабахских преступников

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Ну что сказать... Опять про море.

Мадам Сирануш Саакян, называющая себя представителем осужденных в Баку армянских преступников в Евросоуде по правам человека, продолжает заниматься мракобесием. Ритуал на днях был осуществлен в большой компании лиц с армянскими фамилиями, собравшихся в Ереване на озаглавленную "международной конференцией" сходку, организованную местной реваншистской оппозицией и диаспорой.

Мероприятие насквозь армянское, единственной фамилией, которая "режет слух", обладал мэр города Лион. Армянская тусовка была посвящена обсуждениям, как освободить негодяев, получивших большие сроки за свои преступные деяния. Обсуждения совершенно бессмысленные, призванные лишь освоить с максимальной пользой выделяемые диаспорой на подобные провокационные цели гранты.

Армянство очень любит называть свои затеи международными. Пользуясь широкой диаспорской сетью на Западе, армяне регистрируют какую-то контору, открывают ее офисы в европейских городах под боком у реальных международных структур, и начинают развлекаться.

Благодаря последней сходке в Ереване, мы узнали, что, оказывается, еще с начала 90-х годов существует даспорская НПО, красиво названная Центром права и урегулирования конфликтов на Кавказе (Covcas Center for Law and Conflict Resolution). Зарегистрировано НПО во Франции в 1992 году. Всем понятно? То есть армянство, уже начав кровавую агрессию против Азербайджана, уже устроив этнические чистки и геноцид против азербайджанского народа, не постыдилось создать контору для защиты прав и урегулирования конфликтов. В то время, как соплеменники основателей и руководителей так называемого центра прав и урегулирования убивали детей в Ходжалы, под прикрытием правозащитной романтики прятались преступления армян. Прогуглив, мы с большим удивлением узнали, что эта армянская "международная" контора  изучала межнациональные и вооруженные конфликты на Южном Кавказе, болела за верховенство закона и демократических институтов. Это верх цинизма и просто беспримерная безнравственность.

У диаспоры много денег, она их не жалеет на пропаганду армянских нарративов и очернение тех, на чьи земли армянство положило глаз.

Нынешняя конференция была организована этой конторой в рамках инициативы LIBERTAS под эгидой муниципалитета Лиона и французского Фонда Леи и Наполеона Пулукян. Инициатива, уточним, призвана поднять как можно больше шума на международной арене с целью добиться освобождения армянских преступников. Осуществляется это безобразие под эгидой лионской мэрии и лично мэра. Да и куда бы он делся, если армянская община в полумиллионном Лионе насчитывает около ста тысяч человек, обладает большим влиянием и финансами и держит в своих руках все телодвижения местной власти.

Руководит так называемым международным центром Хильда Чобоян, а основание безнравственной конторы связано с ливанским армянином Грайром Балиан.

На сходке в Ереване строились планы, как превратить армянские хотелки в международное движение. До сих пор на эти цели были потрачены крупные средства и сделано много прочих мерзостей, однако ничего не помогло. Ну не хочет вопрос армянских преступников превращаться в пункт межударной повестки. Точнее, мир этого не хочет. Как бы не старались мадамы Хильда и Сирануш. Их надежды купить признание осужденных негодяев "государственными заложниками" никак не становятся явью. Столько денег потрачено, столько сил приложено, а результат нулевой.

Вот и на этот раз собрались, поговорили, подсчитали расходы и разошлись.

А преступники как сидели, так и будут сидеть. Вся эта возня никак не скажется на их судьбе. Единственной возможностью облегчить свою участь является хорошее поведение, искреннее раскаяние и покаяние. Ни один из негодяев пока что не принес публичных извинений азербайджанскому народу, не покаялся в содеянном, не признал сепаратизм злом. Сидят и ждут, когда семейство Варданянов и тетя Хильда с тетей Сирануш придумают, как вызволить их и "реинтегрировать".

Ну, ну...

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