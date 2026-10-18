Пожар на территории жилого комплекса в Хырдалане - ФОТО - ВИДЕО

В Хырдалане произошел пожар на территории жилого комплекса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, информация о возгорании поступила на горячую линию "112".

На место происшествия оперативно направили подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожар удалось в короткие сроки локализовать. В настоящее время продолжаются работы по его полному тушению.