https://news.day.az/society/1867861.html Пожар на территории жилого комплекса в Хырдалане - ФОТО - ВИДЕО В Хырдалане произошел пожар на территории жилого комплекса. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, информация о возгорании поступила на горячую линию "112". На место происшествия оперативно направили подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
Пожар на территории жилого комплекса в Хырдалане - ФОТО - ВИДЕО
В Хырдалане произошел пожар на территории жилого комплекса.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, информация о возгорании поступила на горячую линию "112".
На место происшествия оперативно направили подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
Благодаря оперативному вмешательству пожар удалось в короткие сроки локализовать. В настоящее время продолжаются работы по его полному тушению.
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