В Нью-Йорке запретят этот вид транспорта - ВИДЕО

Власти Нью-Йорка намерены поэтапно запретить конные экипажи в Центральном парке, а потом и во всем городе.

Как передает Day.Az, городской совет проголосует за законопроект, а полный запрет должен вступить в силу 1 июня 2028 года.

Законопроект получил название Romanch's Law - в память о 18-летнем туристе Романче, который погиб летом после инцидента с вышедшей из-под контроля каретой. Для возчиков обещают помощь с поиском работы.