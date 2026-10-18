https://news.day.az/world/1867702.html В Нью-Йорке запретят этот вид транспорта - ВИДЕО Власти Нью-Йорка намерены поэтапно запретить конные экипажи в Центральном парке, а потом и во всем городе. Как передает Day.Az, городской совет проголосует за законопроект, а полный запрет должен вступить в силу 1 июня 2028 года.
В Нью-Йорке запретят этот вид транспорта - ВИДЕО
Власти Нью-Йорка намерены поэтапно запретить конные экипажи в Центральном парке, а потом и во всем городе.
Как передает Day.Az, городской совет проголосует за законопроект, а полный запрет должен вступить в силу 1 июня 2028 года.
Законопроект получил название Romanch's Law - в память о 18-летнем туристе Романче, который погиб летом после инцидента с вышедшей из-под контроля каретой. Для возчиков обещают помощь с поиском работы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре