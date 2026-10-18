В метро Нью-Йорка застрелили мужчину

В Нью-Йорке неизвестный застрелил мужчину примерно 30 лет на платформе станции метро в центре Манхэттена.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в городском полицейском управлении.

Инцидент произошел в субботу, 17 октября, около 12:21 по местному времени (20:21 по Баку) на станции "53-я улица - Седьмая авеню", обслуживающей поезда линии E в северном направлении. После стрельбы подозреваемый скрылся.

Полиция опубликовала кадры с камер видеонаблюдения и обратилась к гражданам с просьбой предоставить любую информацию, которая поможет установить личность и местонахождение разыскиваемого.



