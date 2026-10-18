"Барселона" повторила достижение "Реала" сезона 1968/1969

"Барселона" повторила рекорд мадридского "Реала", одержав девять побед подряд в первых девяти турах чемпионата Испании сезона-2026/2027.

Как передает Day.Az со ссылкой на Marca, 17 октября каталонский клуб обыграл "Бетис" со счетом 5:2.

После девяти туров "сине-гранатовые" набрали 27 очков из 27 возможных и забили 39 голов. Ранее "Реал" добивался аналогичного результата на старте сезона-1968/1969, забив за девять матчей 21 гол.

"Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. В следующем туре, 25 октября, каталонцы примут мадридский "Реал", который занимает четвертое место с 18 очками и имеет игру в запасе.