IEA раскрыло прогнозы по добыче нефти в Азербайджане

Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует добычу нефти в Азербайджане без учета конденсата на уровне 440 тыс. баррелей в сутки в 2026 году, что на 6,4% меньше показателя 2025 года (470 тыс. баррелей в сутки).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете Oil Market Report агентства.

Согласно прогнозу IEA , в 2027 году добыча сократится до 430 тыс. баррелей в сутки. По расчетам Trend, это на 8,5% ниже уровня 2025 года и на 2,3% меньше прогноза на 2026 год.

Квартальные данные показывают, что в третьем квартале 2026 года добыча нефти без учета конденсата составила 430 тыс. баррелей в сутки. В четвертом квартале ожидается ее небольшое увеличение до 440 тыс. баррелей в сутки, что на 2,3% выше показателя предыдущего квартала. На этом уровне добыча, как ожидается, сохранится и в первом квартале 2027 года.

Во втором квартале 2027 года IEA прогнозирует снижение показателя до 430 тыс. баррелей в сутки, или на 2,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

Согласно ежемесячным оценкам агентства, в июле 2026 года добыча нефти без учета конденсата составляла 440 тыс. баррелей в сутки, в августе снизилась до 410 тыс. баррелей, а в сентябре восстановилась до 440 тыс. баррелей в сутки.

"Добыча нефти в Азербайджане в сентябре увеличилась на 30 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 440 тыс. баррелей в сутки после завершения офшорных работ на комплексе "Азери-Чираг-Гюнешли". В сентябре TotalEnergies и ее партнеры - государственная нефтяная компания SOCAR и XRG - приняли окончательное инвестиционное решение о полномасштабной разработке газоконденсатного месторождения "Абшерон", запланировав начало добычи в 2029 году. Проект позволит увеличить мощности по добыче конденсата почти до 50 тыс. баррелей в сутки - на 35 тыс. баррелей в сутки больше текущих показателей первой фазы.

Отдельно ExxonMobil и SOCAR подписали соглашение о разделе продукции с долями участия по 50% для разведки и разработки нетрадиционных ресурсов нефти и газа. ExxonMobil выступит оператором проекта, применяя свой опыт разработки сланцевых месторождений в США", - отмечает IEA.

По прогнозу агентства, общая добыча нефти в Азербайджане, включая конденсат, в 2026 году составит 550 тыс. баррелей в сутки против 580 тыс. баррелей в сутки в 2025 году. В 2027 году ожидаемый показатель составит в среднем 530 тыс. баррелей в сутки.

Согласно квартальным оценкам, общая добыча нефти в третьем и четвертом кварталах 2026 года, а также в первых двух кварталах 2027 года составит по 540 тыс. баррелей в сутки. В третьем и четвертом кварталах 2027 года IEA прогнозирует снижение показателя до 530 тыс. баррелей в сутки.

По ежемесячным данным агентства, общая добыча нефти в Азербайджане в июле 2026 года составляла 550 тыс. баррелей в сутки, в августе снизилась до 520 тыс., а в сентябре выросла до 540 тыс. баррелей в сутки.