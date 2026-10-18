https://news.day.az/azerinews/1867872.html Kürdəmir sahəsində qatar yolunun kənarında kişi meyiti aşkarlanıb Bu gün səhər saatlarında Kürdəmir sahəsində hərəkətdə olan yük qatarının maşinisti yolun kənarında bir nəfər kişi meyiti aşkarlayıb. Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, dərhal aidiyyəti üzrə məlumat verilib. Hadisənin hansı şəraitdə baş verməsi araşdırılır.
Kürdəmir sahəsində qatar yolunun kənarında kişi meyiti aşkarlanıb
Bu gün səhər saatlarında Kürdəmir sahəsində hərəkətdə olan yük qatarının maşinisti yolun kənarında bir nəfər kişi meyiti aşkarlayıb.
Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, dərhal aidiyyəti üzrə məlumat verilib.
Hadisənin hansı şəraitdə baş verməsi araşdırılır.
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