Названы сроки парада планет и способы увидеть его на небосводе

В преддверии зимы небо подготовило для любителей астрономии парад из четырех планет.

Как сообщают специалисты из журнала Sky At Night Magazine, это зрелище охватит Меркурий, Венеру, Юпитер и Марс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Главное астрономическое событие сезона ожидается во второй половине осени. Ранним утром перед рассветом над юго-восточным горизонтом появится четкая диагональная линия из четырех планет. Ближе всего к линии горизонта в этой визуальной композиции окажется Меркурий, и разглядеть его удастся лишь при идеально плоском и открытом пространстве. Зато Венера расположится значительно выше, постепенно становясь все более ярким маяком на предрассветном небе по мере приближения зимы.

Кроме того, астрономы фиксируют сближение Марса и Юпитера. Газовый гигант и Красная планета сблизятся настолько, что невооруженным глазом будут напоминать единую двойную звезду. Этот тандем расположится по соседству со звездой Регул из созвездия Льва, формируя треугольник. В определенные ночи к получившейся композиции будет присоединяться и Луна. Для наблюдения за этим явлением не потребуется специальное оборудование, хотя бинокль поможет разглядеть детали.

В вечернее и ночное время небосвод будут украшать Сатурн, Уран и Нептун. Астрономы-любители получат уникальный шанс отыскать все семь планет Солнечной системы за одни сутки. Сатурн будет неспешно перемещаться по южной части неба после заката, а далекий ледяной Уран достигнет своей максимальной видимости ближе к началу календарной зимы. Нептун скроется неподалеку от кольчатого гиганта, но для его поисков обязательно потребуется телескоп.

Важно помнить, что в реальности небесные тела не выстраиваются в безупречную прямую линию, а лишь визуально сближаются на небесной сфере, продолжая двигаться по своим орбитам вокруг Солнца. Жители северных широт получат отличный шанс застать это зрелище, если найдут подходящую точку наблюдения вдали от городской засветки. Специалисты рекомендуют начинать утренние наблюдения примерно за час до восхода солнца, чтобы не повредить зрение прямым попаданием лучей в оптику.