Азербайджанские вольники завоевали две "бронзы" на ЧМ U-23

Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали две бронзовые медали на чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет (U-23), проходящем в Лас-Вегасе (США).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бронзовым призером мирового первенства стал Хетаг Карсанов, выступающий в весовой категории до 125 кг. В поединке за третье место азербайджанский борец уверенно победил россиянина Андрея Бестаева со счетом 8:1.

Еще одну бронзовую награду в копилку сборной Азербайджана принес Анар Джафарли (92 кг). В решающей схватке за третье место он не оставил шансов итальянцу Габриэле Никколини, одержав досрочную победу с явным преимуществом - 10:0.

В свою очередь, Сабухи Амирасланов (86 кг) не сумел подняться на пьедестал почета. В бронзовом финале азербайджанский спортсмен уступил представителю Монголии Батбилгууну Наадамбату со счетом 0:3 и завершил выступление на пятом месте.

Таким образом, в активе сборной Азербайджана на чемпионате мира U-23 уже пять медалей - две серебряные и три бронзовые. Ранее Эльмир Алиев (60 кг) и Гюнай Гурбанова (59 кг) завоевали серебряные награды, а Руслан Нуруллаев (77 кг) стал бронзовым призером соревнований.

Чемпионат мира по борьбе U-23, проходящий в Лас-Вегасе с 12 октября, завершится 18 октября.