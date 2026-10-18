https://news.day.az/politics/1867876.html Глава МИД Литвы пожелал Азербайджану мира и благосостояния Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости. Как передает Day.Az , об этом сообщило посольство Литвы в Азербайджане в социальных сетях.
Глава МИД Литвы пожелал Азербайджану мира и благосостояния
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости.
Как передает Day.Az , об этом сообщило посольство Литвы в Азербайджане в социальных сетях.
В письме, адресованном главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову, Будрис пожелал стране прочного мира, стабильности и устойчивого благосостояния.
Глава литовского внешнеполитического ведомства также подтвердил неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, выразив готовность к дальнейшему укреплению дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами.
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