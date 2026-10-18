Братство по расчету: Анкаре пора прекратить наживаться на отношениях с Баку

Автор: Байрам Эльшадов

Некоторые представители турецкой политической элиты, похоже, настолько привыкли к разговорам о братстве с Азербайджаном, что начали воспринимать их как универсальный аргумент для предъявления финансовых претензий. Стоит заговорить об инвестициях, государственных расходах или экономических трудностях Турции, как на сцену вновь выходит знакомая риторика: мы - братские народы, у нас общая история, мы должны поддерживать друг друга.



Но почему-то в этой версии братства обязанности распределяются весьма своеобразно. Азербайджан должен инвестировать, предоставлять возможности, поддерживать турецкий бизнес и проявлять финансовую щедрость. А вот вопрос о том, что Турция сама может предложить азербайджанской экономике помимо политических заявлений и разговоров об исторической близости, зачастую отходит на второй план.



Пора прямо сказать: Азербайджан не обязан оплачивать чужие экономические проблемы, а братство не дает никому права распоряжаться азербайджанскими деньгами.



Государственный бюджет Азербайджана - не резервный фонд Турции. Наши валютные резервы - не общая касса, из которой можно требовать средства всякий раз, когда у кого-то возникают финансовые трудности. И азербайджанские налогоплательщики не обязаны финансировать чужие амбиции только потому, что между двумя странами существуют особые отношения.



Это не вопрос отношения к Турции. Это вопрос уважения к Азербайджану.



История последних лет показывает, что Турция в периоды экономической нестабильности обращалась за внешней поддержкой. В 2018 году, когда турецкая лира переживала резкое падение, Катар объявил о готовности предоставить инвестиционный пакет на 15 миллиардов долларов. Между центральными банками двух стран также действовал механизм валютного свопа, лимит которого впоследствии был увеличен до эквивалента 15 миллиардов долларов.



Разумеется, инвестиции и валютные свопы не являются безвозмездной помощью. У Катара были собственные интересы, и он принимал решения исходя из своих расчетов.



Но именно здесь проходит принципиальная граница: Доха самостоятельно определяла, как распоряжаться своими ресурсами. Никто не мог требовать от нее финансирования Турции лишь на основании исторических или культурных связей.



Почему же некоторые круги считают, что в отношении Азербайджана должны действовать иные правила?



Баку не обязан повторять решения Катара. Не обязан направлять деньги туда, куда от него ожидают, и не обязан оправдываться за отказ от проектов, которые не отвечают национальным интересам страны.



Если инвестиция выгодна обеим сторонам - ее следует обсуждать. Если проект имеет стратегическое значение - его нужно оценивать. Если речь идет о коммерческом контракте - необходимо соблюдать рыночные условия.



Но требовать денег под лозунгом братства - это уже не экономическое сотрудничество. Это попытка подменить деловые аргументы политическим давлением.



Особенно далеко заходят те, кто пытается увязать финансовые ожидания от Азербайджана с поддержкой Турции во время 44-дневной войны 2020 года.



В некоторых турецких СМИ и выступлениях политизированных комментаторов периодически звучат утверждения, будто без турецкого оружия Азербайджан не смог бы одержать победу. Подобная риторика не просто искажает действительность. Она фактически превращает поддержку союзника в инструмент предъявления счетов.



Нужно наконец провести четкую черту между признанием роли Турции и попытками присвоить себе заслуги Азербайджанской армии.



Да, Анкара оказала Баку серьезную политическую поддержку. Азербайджан этого не забывает и не отрицает. Но войну вели азербайджанские военнослужащие. Операциями руководило азербайджанское командование. Именно Азербайджан нес потери, хоронил своих сыновей и платил за освобождение родной земли человеческими жизнями.



2 октября 2026 года Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан полностью оплатил приобретенное вооружение, причем по мировым рыночным ценам.



Что здесь непонятного?



Если государство покупает оружие по коммерческому контракту, оно платит за поставленную продукцию. Продавец получает деньги.

Сделка выполняется в соответствии с договоренностями.

Это не благотворительность. Не безвозмездное пожертвование. И не основание для пожизненной политической задолженности покупателя.



Турецкие компании, поставлявшие вооружение, имели право получить оплату. Азербайджан имел обязанность заплатить согласно договоренностям. Если обязательства выполнены, коммерческая сторона вопроса закрыта.



Попытки спустя годы использовать эту тему для обоснования новых финансовых ожиданий от Баку выглядят особенно неуместно. Победа Азербайджана не является коммерческим активом, на который кто-либо может предъявлять бессрочные права.



И уж точно никто не вправе принижать роль азербайджанского солдата ради усиления собственных политических аргументов.



Есть простой способ проверить искренность разговоров о братстве: вспомнить, как страны вели себя в действительно тяжелые моменты.



Летом 2021 года Турция столкнулась с масштабными лесными пожарами. Азербайджан направил туда спасателей, пожарные подразделения и специальную технику. Наши специалисты работали в тяжелых условиях, помогая бороться с огнем и спасать людей.



После разрушительных землетрясений 6 февраля 2023 года Азербайджан одним из первых пришел на помощь Турции. Были направлены специалисты и гуманитарные грузы, предоставлена финансовая поддержка.



16 марта 2023 года Президент Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан направил в Турцию 940 специалистов и добровольцев, доставил более 5320 тонн гуманитарной помощи и выделил свыше 45 миллионов долларов.



Кроме того, около 100 миллионов долларов было направлено на строительство жилого комплекса для пострадавших от землетрясения в Кахраманмараше. В июне 2025 года главы государств приняли участие в открытии комплекса "Азербайджан".



И все это происходило тогда, когда Азербайджан сам решал колоссальные задачи. Освобожденные территории нуждались в восстановлении практически с нуля. Разрушенные города, уничтоженная инфраструктура, возвращение вынужденных переселенцев - все это требовало огромных финансовых ресурсов.



Однако Баку не стал объяснять Турции, что у него самого достаточно проблем. Не стал выставлять счет за каждого спасателя, каждую тонну гуманитарного груза и каждый доллар помощи.



Потому что помощь людям после катастрофы - не повод для торга.



Именно поэтому особенно странно слышать рассуждения о том, что Азербайджан кому-то еще должен за братство. Когда Турции требовалась помощь, Баку действовал. Когда азербайджанцы собирали средства и вещи для пострадавших, никто не подсчитывал будущую экономическую отдачу.



Так выглядит настоящая солидарность. Она не нуждается в последующих напоминаниях о том, кто кому и сколько обязан.



Теперь обратимся к экономике, где эмоции уступают место конкретным цифрам.



В декабре 2025 года премьер-министр Азербайджана Али Асадов сообщил, что около 20 турецких компаний реализуют на освобожденных территориях порядка 50 проектов общей стоимостью примерно 5 миллиардов долларов. Министр торговли Турции Омер Болат также говорил об участии турецких подрядчиков в проектах в Карабахе стоимостью более 5 миллиардов долларов.



Важно уточнить: это совокупная стоимость проектов, а не подтверждение того, что вся сумма уже выплачена. Но сам масштаб участия турецкого бизнеса говорит достаточно красноречиво.



Азербайджан предоставил турецким компаниям доступ к крупному рынку восстановления и строительства. Дороги, инженерные сооружения, транспортная и энергетическая инфраструктура - все это означает заказы, деловую активность и возможность получать прибыль на протяжении длительного времени.



Турецкие подрядчики работают не бесплатно. Они участвуют в коммерческих проектах и получают вознаграждение за свою работу.



И это нормально. Азербайджан заинтересован в качественном выполнении проектов, а турецкие компании заинтересованы в прибыли. Так и должно работать экономическое сотрудничество.



Но тогда возникает закономерный вопрос: почему на фоне столь значительных возможностей, предоставленных турецкому бизнесу, Баку должен еще и выслушивать претензии о недостаточной благодарности или недостаточной финансовой щедрости?

Азербайджан не просит турецкие компании работать бесплатно. Он не требует от них отказаться от прибыли ради красивых слов о братстве. Но и сам Азербайджан не обязан отказываться от коммерческого расчета ради политических лозунгов.

Если турецкий бизнес получает многомиллиардные контракты, это свидетельствует о взаимной экономической заинтересованности. И если кто-то хочет говорить о справедливом партнерстве, начинать следует именно с этого факта.



Баку вправе выбирать подрядчиков на основании качества, цены, компетенций и национальных интересов. Турецкое происхождение компании не должно автоматически давать ей преимущество перед конкурентами. Но и участие турецких компаний в крупных проектах нельзя игнорировать, когда речь заходит о выгодах, которые Турция получает от сотрудничества с Азербайджаном.



Требовать от Баку новых уступок, одновременно умалчивая о коммерческих возможностях, уже предоставленных турецкому бизнесу, - как минимум непоследовательно.



Еще показательнее инвестиции SOCAR Türkiye, совокупный объем которых, по данным компании от 4 июня 2026 года, достиг примерно 19,5 миллиарда долларов. Это капитал, вложенный в конкретные предприятия, производственные мощности и инфраструктуру.



Нефтеперерабатывающий завод STAR, нефтехимический комплекс Petkim, портовая инфраструктура Petlim и связанные с ними объекты стали важными элементами промышленной системы Турции. Они создают рабочие места, обеспечивают налоговые поступления и укрепляют производственные возможности страны.



Только строительство завода STAR потребовало около 6,3 миллиарда долларов инвестиций.



Иными словами, азербайджанский капитал не просто присутствует на турецком рынке. Он участвует в создании стратегических активов, способных приносить экономическую отдачу в течение многих лет.



А что происходит в обратном направлении?



По данным посольства Азербайджана в Анкаре, в 1995-2025 годах прямые инвестиции Турции в Азербайджан составили 18,4 миллиарда долларов. Из них 13,6 миллиарда пришлось на нефтегазовый сектор, а 4,8 миллиарда - на остальные отрасли.



Следовательно, отрицать турецкие инвестиции было бы неверно. Но не менее неверно игнорировать вопрос об их отраслевой структуре и о том, насколько они способствуют диверсификации азербайджанской экономики.



Азербайджану необходимы современные промышленные предприятия, машиностроение, электроника, высокотехнологичные производства и глубокая переработка сырья. Нужны инвестиции, которые создают новые компетенции, обеспечивают экспорт и повышают конкурентоспособность отечественной продукции.



Турецкий бизнес способен сыграть в этом важную роль. Однако для этого необходимы не новые разговоры о том, кто кому обязан, а конкретные инвестиционные решения.



Если азербайджанский капитал вкладывает миллиарды в промышленность Турции, турецким инвестиционным группам тоже следует активнее участвовать в создании крупных производств в Азербайджане.



Это не требование особого отношения. Это нормальное ожидание от стратегического партнера.



И если кто-то считает, что Азербайджан должен постоянно увеличивать финансовую поддержку Турции, было бы логично сначала ответить на другой вопрос: какие новые производственные возможности турецкий капитал готов создать в самой Азербайджане?



Когда речь идет об исторической близости, подчеркивается единство народов. Но когда обсуждаются государственные деньги, суверенитет Азербайджана словно отходит на второй план. Такой подход необходимо пресекать.



Два государства означают два самостоятельных правительства, два бюджета, две экономические стратегии и два суверенных центра принятия решений.



Азербайджан не является финансовым придатком Турции. Его внешняя политика не нуждается в одобрении Анкары. Его инвестиционные решения не должны подчиняться интересам отдельных турецких политиков или компаний.



Азербайджан неоднократно демонстрировал, что стратегическое партнерство с Турцией вполне совместимо с независимой государственной политикой. Более того, именно суверенитет позволяет Азербайджану быть полноценным партнером, а не стороной, которая обязана соглашаться на любые условия.

Попытки представить самостоятельность Баку как неблагодарность - это подмена понятий. Отказ от экономически невыгодного проекта не является антиизраильским, антитурецким или античьим-либо шагом. Это обычное решение государства, которое отвечает перед собственными гражданами.

Азербайджан должен руководствоваться национальными интересами - независимо от того, кто выступает с финансовыми просьбами.



Азербайджан и Турция объективно заинтересованы в сохранении и расширении стратегического партнерства. У двух стран есть общие проекты в энергетике, транспортной логистике, промышленности и региональной безопасности. Есть огромный потенциал для дальнейшего роста товарооборота и взаимных инвестиций.



Но будущее этих отношений зависит от того, насколько обе стороны готовы отказаться от потребительского подхода.



Турецким политикам, которые рассчитывают на новые финансовые уступки со стороны Баку, следует усвоить простую вещь: азербайджанские деньги не являются инструментом для решения любых проблем, возникающих за пределами страны.



Каждый крупный инвестиционный проект должен проходить оценку экономической эффективности. Каждый контракт должен приносить измеримый результат. Каждое финансовое обязательство должно соответствовать национальным интересам Азербайджана.



Если проект выгоден обеим сторонам, Баку готов обсуждать его. Если Турция предлагает технологии, создает предприятия и обеспечивает новые возможности для азербайджанской экономики, это заслуживает поддержки. Если братскому народу требуется помощь в чрезвычайной ситуации, Азербайджан не останется в стороне.



Но если кто-то ожидает, что историческая близость дает ему право на азербайджанские государственные средства, такой расчет обречен на провал.



Баку уже продемонстрировал, что такое братство, - и во время войны, и во время пожаров, и после землетрясений, и через масштабные инвестиции в турецкую экономику.



Теперь очередь за теми, кто привык говорить о взаимной поддержке, но слишком часто вспоминает о ней исключительно тогда, когда речь заходит о деньгах.



Азербайджан - брат Турции, а не ее кошелек. И чем раньше это поймут в Анкаре те, кто путает союзничество с финансовыми обязательствами, тем крепче будут отношения двух государств.