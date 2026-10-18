ING Group назвала прогнозы роста ВВП Азербайджана до 2029 года

Нидерландская банковская группа ING опубликовала обновленный прогноз по росту ВВП Азербайджана до 2029 года.

Согласно данным ING, в 2026 году годовой рост ВВП составит 1,5%, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По оценкам аналитиков, прогноз на 2027 год остался неизменным на уровне 3%, а на 2028 год ожидается рост ВВП на 2,5%.

В поквартальном разрезе на 2026 год прогнозируются следующие показатели: в третьем квартале - 2,8%, в четвертом - 1,7%.

В 2027 году динамика будет следующей: в первом квартале рост ожидается на уровне 3%, во втором - 3,5%, в третьем - 2%, в четвертом - 3,5%.

Согласно данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в январе-сентябре текущего года в Азербайджане произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на сумму 102 миллиарда 48 миллионов манатов.

По данным ведомства, этот показатель на 1,5 процента превышает уровень аналогичного периода прошлого года. За год стоимость нефтегазового ВВП снизилась на 1,2 процента и составила 30,326 миллиарда манатов, а ненефтегазового выросла на 2,6 процента и достигла 71,722 миллиарда манатов.

Следует отметить, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста ВВП Азербайджана на уровне 2 процентов в 2026 году и 2,5 процента в 2027 году, говорится в региональном экономическом прогнозе банка. Прогнозы остались без изменений по сравнению с предыдущими оценками.

В отчете отмечается, что экономика Азербайджана выросла на 4,2 процента в 2024 году, после чего темпы роста замедлились до 1,4 процента в 2025 году. В первом полугодии 2026 года рост ВВП составил 0,8 процента.

"После сокращения в первом квартале 2026 года объем производства восстановился, и в первые семь месяцев 2026 года рост составил 1,4 процента в годовом выражении. За этот период нефтегазовый сектор сократился на 0,6 процента, тогда как ненефтяной ВВП вырос на 2,2 процента в годовом выражении благодаря высоким показателям в сфере информации и связи, транспорта и складского хозяйства, а также промышленности", - отмечает ЕБРР.

По данным банка, инвестиции в основной капитал увеличились на 10,7 процента в годовом выражении, главным образом за счет вложений в нефтегазовый сектор. Средняя инфляция составила 5,7 процента и находилась вблизи верхней границы целевого диапазона Центрального банка.

ЕБРР напомнил, что после снижения учетной ставки на 25 базисных пунктов в феврале Центральный банк сохранил ее на уровне 6,5 процента.

"Профицит государственного бюджета Азербайджана за первые семь месяцев 2026 года составил около 4,5 процента ВВП. Профицит текущего счета в пересчете на скользящий четырехквартальный период достиг 5,3 процента ВВП в первом квартале 2026 года. Стратегические валютные резервы страны в начале августа 2026 года достигли 114 процентов ВВП за 2025 год, увеличившись на 12,2 процента в годовом выражении", - говорится в отчете.