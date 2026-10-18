https://news.day.az/society/1867879.html В Локбатане произошел пожар на складе - ФОТО - ВИДЕО В поселке Локбатан Гарадагского района Баку произошел пожар на складе. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Сообщение о возгорании поступило на горячую линию министерства "112". На место происшествия оперативно прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны.
В Локбатане произошел пожар на складе - ФОТО - ВИДЕО
В поселке Локбатан Гарадагского района Баку произошел пожар на складе.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Сообщение о возгорании поступило на горячую линию министерства "112". На место происшествия оперативно прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны.
Пожарным удалось в короткие сроки ликвидировать возгорание на складе общей площадью 100 квадратных метров и предотвратить распространение огня на соседние склады. В результате пожара горючие конструкции были повреждены на площади 40 квадратных метров.
Пострадавших нет. Соседние склады удалось защитить от огня.
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