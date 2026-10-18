В Локбатане произошел пожар на складе - ФОТО - ВИДЕО

В поселке Локбатан Гарадагского района Баку произошел пожар на складе.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщение о возгорании поступило на горячую линию министерства "112". На место происшествия оперативно прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны.

Пожарным удалось в короткие сроки ликвидировать возгорание на складе общей площадью 100 квадратных метров и предотвратить распространение огня на соседние склады. В результате пожара горючие конструкции были повреждены на площади 40 квадратных метров.

Пострадавших нет. Соседние склады удалось защитить от огня.