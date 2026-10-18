ING Group обновила прогнозы по инфляции в Азербайджане

ING Group назвала прогнозы по инфляции в Азербайджане.

Согласно оценкам нидерландской банковской группы ING Group, инфляция в Азербайджане в 2026 году ожидается на уровне 5,7%. В 2027 году данный показатель снизится на 0,1 процентых пункта и составит 5,6%, а в 2028 году составит 5,3%, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В третьем квартале текущего года инфляция составит 5,7%, в четвертом квартале - 5,9%.

По данным группы, в первом и во втором кварталах 2027 года инфляция прогнозируется на уровне 5,7%, в третьем и четвертом кварталах - 5,4%.

Отметим, что, согласно документу министерства финансов "Пояснение к предварительным показателям государственного и сводного бюджетов на 2027 год", в 2027 году годовая инфляция в стране ожидается на уровне 5,3 процента.

"Министерство экономики с учетом фактического уровня инфляции за истекший период текущего года и его влияния на импортные цены, динамики индекса номинального эффективного обменного курса и предположения о стабильности обменного курса, а также влияния изменений тарифов на регулируемые товары и услуги прогнозирует, что в базовом сценарии среднегодовая инфляция, прогнозируемая на текущий год на уровне 5,7 процента, будет постепенно снижаться и в 2030 году составит 4,3 процента", - отмечается в документе.

Кроме того, в макроэкономических прогнозах министерства экономики курс маната к доллару США в 2027-2030 годах принят на стабильном уровне, соответствующем уровню текущего года.

"Согласно прогнозам, в среднесрочной перспективе ожидается рост доходов населения до 137,1 миллиарда манатов, а расходов - до 134,1 миллиарда манатов в 2030 году. Прогнозируется, что в 2027 году инвестиции, направленные в основной капитал, увеличатся на 2,4 процента, а в среднесрочной перспективе среднегодовой рост составит 2,2 процента", - отмечает министерство.