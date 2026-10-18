В Индии грузовик врезался в толпу паломников: 15 погибших - ВИДЕО
По меньшей мере 15 человек погибли, еще несколько десятков получили травмы в результате наезда грузовика на толпу паломников в индийском городе Гвалиор.
Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник местной полиции Дхармвир Сингх.
Авария произошла в ночь на воскресенье возле храма Шитала Мата, где собрались верующие. Водитель грузовика, перевозившего рис, не справился с управлением. Машина пробила полицейские заграждения, скатилась с крутого склона и врезалась в толпу, а также во входные ворота храма.
От силы удара часть стены ворот обрушилась, в результате чего несколько человек оказались под завалами.
По предварительным данным расследования, причиной происшествия стала техническая неисправность грузовика.
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