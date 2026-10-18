https://news.day.az/politics/1867882.html Генсек ОТГ поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости. Как передает Day.Az, соответствующее поздравление он опубликовал на своей странице в социальной сети.
Генсек ОТГ поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости
Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости.
Как передает Day.Az, соответствующее поздравление он опубликовал на своей странице в социальной сети.
Омуралиев поздравил правительство и народ Азербайджана с 35-й годовщиной восстановления государственной независимости.
Он подчеркнул, что эта знаменательная дата символизирует волю и стойкость азербайджанского народа, а также его приверженность независимости и суверенитету.
Генеральный секретарь ОТГ пожелал Азербайджану мира, единства, устойчивого развития и благополучия.
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