Генсек ОТГ поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости.

Как передает Day.Az, соответствующее поздравление он опубликовал на своей странице в социальной сети.

Омуралиев поздравил правительство и народ Азербайджана с 35-й годовщиной восстановления государственной независимости.

Он подчеркнул, что эта знаменательная дата символизирует волю и стойкость азербайджанского народа, а также его приверженность независимости и суверенитету.

Генеральный секретарь ОТГ пожелал Азербайджану мира, единства, устойчивого развития и благополучия.