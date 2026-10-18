Новый министр обороны Ирана предупредил США - ФОТО

Парламент Ирана утвердил Мехрдада Ахлаги Китабчи на пост министра обороны страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Tasnim, его кандидатуру поддержали 237 депутатов. Ранее обязанности главы оборонного ведомства временно исполнял Маджид ибн аль-Рза.

Выступая в парламенте, новый министр призвал США воздержаться от новых военных ударов по Ирану. По его словам, в случае возобновления американских атак Тегеран ответит масштабными и мощными ударами.

Ахлаги Китабчи также допустил возможность нанесения США удара по инфраструктурным объектам Ирана с применением сверхмощной авиабомбы GBU-43/B.

Министр подчеркнул, что Иран продолжит развивать оборонную промышленность, совершенствовать военные технологии и расширять сотрудничество с частным сектором.