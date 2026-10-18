В Азербайджане ожидается до 30 градусов тепла - ПРОГНОЗ

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 19 октября.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами небо будет затянуто тучами. Существенных осадков не прогнозируется, ночью в отдельных местах возможен туман. Юго-восточный ветер сменится северо-западным, который утром временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 17-20, днем - 22-25 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 759 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 55-60%.

В районах страны преимущественно будет сухо. Однако днем в отдельных восточных районах, а ближе к ночи - в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди и грозы. Ночью и утром местами возможен туман. В отдельных районах западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха в регионах составит 16-19 градусов ночью и 25-30 градусов днем. В горных районах ночью ожидается 7-12, днем - 18-23 градуса тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az