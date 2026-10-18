В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения
Национальная гидрометеорологическая служба объявила оранжевый и желтый уровни предупреждения в связи с ожидаемым усилением ветра 19 октября.
Как передает Day.Az, в Баку и на Абшеронском полуострове будет действовать оранжевый уровень предупреждения. Ожидается северо-западный ветер скоростью 20,8-28,4 метра в секунду.
Желтый уровень предупреждения объявлен в Газахе, Товузе, Гяндже, Агстафе, Дашкесане, Гядабее, Гёйгёле, Горанбое, Нафталане, Хызы, Шабране, Сиязане, Хачмазе, Губе, Гусаре, Гобустане, Гаджигабуле, Нефтчале, Мингячевире, Билясуваре, Джалилабаде, Лерике и Ярдымлы.
В перечисленных районах ожидается западный ветер скоростью 13,9-20,7 метра в секунду.
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