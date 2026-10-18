https://news.day.az/society/1867886.html

В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения

Национальная гидрометеорологическая служба объявила оранжевый и желтый уровни предупреждения в связи с ожидаемым усилением ветра 19 октября. Как передает Day.Az, в Баку и на Абшеронском полуострове будет действовать оранжевый уровень предупреждения. Ожидается северо-западный ветер скоростью 20,8-28,4 метра в секунду.