Азербайджанские теннисисты отправились на сборы в Польшу

Азербайджанские спортсмены по настольному теннису примут участие в очередных международных учебно-тренировочных сборах, которые пройдут в польском городе Зелена-Гура.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, подготовительный этап стартует сегодня, 18 октября, и продлится до конца месяца.

Под руководством главного тренера сборной Азербайджана Михаила Тимофеева в сборах примут участие семь спортсменов: Рустам Гаджилы, Адиль Ахмедзаде, Онур Гулузаде, Ляман Абдулгамидова, Земфира Микаилова, Марзия Нурматова и Айлин Аскерова.

Основной целью тренировочного лагеря является повышение уровня физической и технической подготовки спортсменов, а также совершенствование их игровых навыков перед предстоящими международными соревнованиями.

Учебно-тренировочные сборы завершатся 31 октября.