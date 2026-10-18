Азербайджанские теннисисты отправились на сборы в Польшу
Азербайджанские спортсмены по настольному теннису примут участие в очередных международных учебно-тренировочных сборах, которые пройдут в польском городе Зелена-Гура.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, подготовительный этап стартует сегодня, 18 октября, и продлится до конца месяца.
Под руководством главного тренера сборной Азербайджана Михаила Тимофеева в сборах примут участие семь спортсменов: Рустам Гаджилы, Адиль Ахмедзаде, Онур Гулузаде, Ляман Абдулгамидова, Земфира Микаилова, Марзия Нурматова и Айлин Аскерова.
Основной целью тренировочного лагеря является повышение уровня физической и технической подготовки спортсменов, а также совершенствование их игровых навыков перед предстоящими международными соревнованиями.
Учебно-тренировочные сборы завершатся 31 октября.
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