https://news.day.az/sport/1867887.html В Баку прошло шествие, посвященное популяризации активного образа жизни - ФОТО Успешно завершился очередной цикл мероприятий в рамках программы "Баку - спортивная столица мира", организованных Министерством молодежи и спорта. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Баку состоялось массовое шествие под названием "Вместе покорим вершину".
В Баку прошло шествие, посвященное популяризации активного образа жизни - ФОТО
Успешно завершился очередной цикл мероприятий в рамках программы "Баку - спортивная столица мира", организованных Министерством молодежи и спорта.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Баку состоялось массовое шествие под названием "Вместе покорим вершину". Целью мероприятия, на которое зарегистрировались 800 человек, была популяризация активного и здорового образа жизни.
Перед началом шествия прозвучал государственный гимн. Затем участники, взяв старт с площади перед фуникулером, поднялись по лестнице Нагорного парка и успешно завершили маршрут возле ресторана "Мензере".
Всем участникам мероприятия были вручены памятные медали.
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