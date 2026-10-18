В Баку прошло шествие, посвященное популяризации активного образа жизни - ФОТО

Успешно завершился очередной цикл мероприятий в рамках программы "Баку - спортивная столица мира", организованных Министерством молодежи и спорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Баку состоялось массовое шествие под названием "Вместе покорим вершину". Целью мероприятия, на которое зарегистрировались 800 человек, была популяризация активного и здорового образа жизни.

Перед началом шествия прозвучал государственный гимн. Затем участники, взяв старт с площади перед фуникулером, поднялись по лестнице Нагорного парка и успешно завершили маршрут возле ресторана "Мензере".

Всем участникам мероприятия были вручены памятные медали.