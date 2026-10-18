Жители Парижа вышли на уборку улиц после массовых протестов

Жители Парижа вышли на уборку улиц после масштабных протестов, сопровождавшихся погромами, порчей имущества и столкновениями с полицией.

Как передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ, несколько десятков парижан с мусорными мешками убирали территорию вокруг статуи на площади Республики, а также вдоль берегов канала Сен-Мартен.

Мэр Парижа Эмманюэль Грегуар назвал причиненный городу ущерб неприемлемым и заявил о масштабах мародерства. Вместе с тем он выразил признательность сотням жителей, которые объединились, чтобы помочь восстановить город, и призвал всех желающих присоединиться к уборке.

Общенациональная акция протеста состоялась 17 октября и стала продолжением выступлений старшеклассников, начавшихся 21 сентября с блокировки лицея Сен-Экзюпери в пригороде Парижа. Учащиеся требовали решить проблему нехватки преподавателей и обеспечить школы социальными работниками и психологами.

Впоследствии протесты распространились на другие регионы Франции. К школьникам присоединились профсоюзы и участники движения "желтых жилетов", известного массовыми выступлениями в 2018-2019 годах.