Вэнс прокомментировал свое участие в президентских выборах США 2028 года

Вице-президент США Джей Ди Вэнс пока не определился, будет ли баллотироваться на пост президента страны в 2028 году. Он допустил, что в конечном итоге может отказаться от участия в президентской гонке.

Как передает Day.Az, об этом Вэнс заявил во время встречи с избирателями в штате Мичиган. Запись часового мероприятия была опубликована в субботу вечером.

Отвечая на вопрос журналиста CBS News Тони Докупила о возможном участии в выборах, Вэнс отметил, что такая вероятность существует, однако ему необходимо все обдумать. Вице-президент также упомянул свою семью, в том числе четверых маленьких детей, и супругу Ушу Вэнс, которая, по его словам, не любит политику, но ценит государственную службу.

Президент США Дональд Трамп ранее назвал Вэнса наиболее вероятным преемником от Республиканской партии.

В ходе встречи вице-президент также выступил в защиту экономической и внешней политики нынешней администрации. Он обвинил администрацию бывшего президента Джо Байдена в недостаточном внимании к производственному сектору, отметив, что для преодоления его спада потребуется время.

Комментируя конфликт с Ираном и рост цен на топливо, Вэнс признал, что бензин сейчас слишком дорогой. По его словам, после завершения конфликта цены на топливо должны снизиться.