Посольство Нидерландов поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимости - ФОТО

Посольство Нидерландов в Баку поздравило Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости.

Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в соцсети X.

"Сегодня Азербайджан отмечает День восстановления своей независимости.

Посольство Королевства Нидерландов в Азербайджане поздравляет народ Азербайджана и желает стране дальнейшего мира, процветания и прогресса", - говорится в публикации.