https://news.day.az/politics/1867904.html Посольство Нидерландов поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимости - ФОТО Посольство Нидерландов в Баку поздравило Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости. Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в соцсети X. "Сегодня Азербайджан отмечает День восстановления своей независимости.
Посольство Нидерландов поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимости - ФОТО
Посольство Нидерландов в Баку поздравило Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости.
Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в соцсети X.
"Сегодня Азербайджан отмечает День восстановления своей независимости.
Посольство Королевства Нидерландов в Азербайджане поздравляет народ Азербайджана и желает стране дальнейшего мира, процветания и прогресса", - говорится в публикации.
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