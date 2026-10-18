Во Франции задержали более 2 тысяч участников массовых протестов, сотни полицейских пострадали - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО

Во Франции число задержанных в ходе массовых протестов превысило 2 тысячи человек. Во время столкновений пострадали более 600 сотрудников полиции, а в Париже один из участников акции скончался от сердечного приступа.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

В демонстрациях по всей стране приняли участие более 500 тысяч человек. Протестующие выступали против роста стоимости жизни и состояния государственных услуг.

В Париже, Марселе, Бордо и других городах участники беспорядков грабили магазины, повреждали автомобили и административные здания. В Лиможе серьезно пострадало здание мэрии, которому 143 года: его подожгли.

Французские власти возложили ответственность за насилие на радикальные левые группы и участников погромов. Премьер-министр Себастьян Лекорню заявил о значительном материальном ущербе.

Президент Франции Эммануэль Макрон, как сообщается, обратится к гражданам 18 октября. В пострадавших городах уже начались уборка и восстановительные работы.

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Во Франции задержали около 1 200 участников протестов против снижения уровня жизни, которые 17 октября в ряде городов переросли в беспорядки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sky News, такие данные приводит Министерство внутренних дел страны. В результате столкновений ранения получили около 150 полицейских.

Столкновения с правоохранителями произошли в Париже, Марселе и других крупных городах. Полиция применяла водометы и слезоточивый газ, а участники беспорядков бросали коктейли Молотова. В ряде мест также были зафиксированы случаи мародерства и поджоги.

В Лиможе практически полностью сгорело здание мэрии XIX века. Пожар также охватил историческое здание в Бордо, а в Лионе был подожжен туристический офис.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в социальной сети X, что насилию нет места в стране, и пообещал привлечь виновных к ответственности.