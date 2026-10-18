Volkswagen предупредил о кризисе европейского автопрома

На Парижском автосалоне генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме заявил, что европейский автопром оказался под серьезным давлением. По его словам, причина не только в китайских конкурентах, но и в переменах на самом рынке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом пишет Reuters.

По его словам, тяжелее всего приходится массовому сегменту - именно там работают Volkswagen, Stellantis и Renault. На эту тройку приходится свыше 60% всего европейского автомобилестроения. Перед производителями стоит двойная задача: выпускать доступные электромобили и одновременно сокращать издержки, иначе конкурентоспособность не удержать.

Прежняя бизнес-модель массовых автопроизводителей - большие объемы продаж при невысокой рентабельности - больше не гарантирует устойчивости. Об этом глава Volkswagen высказался прямо. Одна из причин - усилившееся давление китайских брендов. На автосалоне в Париже их собралось рекордное количество, и все они хотят нарастить продажи в Европе, поскольку на родном рынке Китая рост замедлился.

Европейские компании, в свою очередь, опасаются, что дешёвый импорт продолжит распространяться по рынку. При этом спрос на электромобили в Европе растет - этому способствуют подорожавшее топливо и более широкий выбор относительно доступных электрических моделей. Volkswagen, Stellantis и Renault привезли на выставку новые электрокары, рассчитывая укрепить позиции.

Параллельно Volkswagen проводит масштабную реструктуризацию: десятки тысяч рабочих мест под сокращение, не исключено и закрытие заводов. Программа уже вызвала сопротивление профсоюзов.

Блюме вновь обратился к европейским властям с призывом пересмотреть регулирование отрасли. По его мнению, производителям нужны более гибкие требования и дополнительные стимулы, чтобы выпускать машины прямо в Европе. "Мы должны обеспечить безопасность промышленной базы Европы", - подчеркнул он.