https://news.day.az/politics/1867901.html Посол Великобритании поздравил Азербайджан Посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости. Как передает Day.Az, об этом посол написал в социальной сети X. "Сегодня Азербайджан отмечает 35-ю годовщину восстановления независимости.
Посол Великобритании поздравил Азербайджан
Посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости.
Как передает Day.Az, об этом посол написал в социальной сети X.
"Сегодня Азербайджан отмечает 35-ю годовщину восстановления независимости.
От всей души поздравляю народ Азербайджана и желаю дальнейшего укрепления партнерства между нашими странами в предстоящие годы!" - говорится в публикации.
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