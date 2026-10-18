Ежегодная встреча МВФ и Всемирного банка в 2029 году пройдет в ОАЭ

Ежегодная встреча Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в 2029 году пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах, в Абу-Даби.

Как передает Day.Az, об этом написала на своей странице в социальной сети X директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Это важный этап: мы приветствуем ОАЭ в качестве принимающей стороны ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка в 2029 году. Эстафета передается от Бангкока Абу-Даби. Я рассчитываю на тесное сотрудничество с нашими партнерами из Эмиратов, чтобы объединить мир, подготовиться к изменениям и сформировать лучшее будущее", - отметила она.

Отметим, что ежегодные и весенние встречи Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка объединяют глав центральных банков, министров финансов и развития, представителей частного сектора, гражданского общества и академических кругов для обсуждения состояния мировой экономики и актуальных международных вопросов, включая перспективы экономического роста, финансовую стабильность и сокращение бедности.

Эти встречи являются уникальной международной площадкой для обсуждения вопросов экономической политики.

Ежегодные встречи 2026 года проходят в очном формате с 12 по 18 октября в Бангкоке (Таиланд).

Ежегодные встречи традиционно проводятся в Вашингтоне два года подряд, а каждый третий год - в одной из стран-членов МВФ и Всемирного банка. Эта практика отражает глобальный характер членства организаций, способствует укреплению взаимодействия с местными и региональными заинтересованными сторонами и предоставляет принимающей стране возможность наладить контакты с международным экономическим сообществом.