https://news.day.az/society/1867906.html В Азербайджане ожидаются ливни и грозы - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 20 октября в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются дожди, местами интенсивные. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах возможны кратковременные ливни, грозы и град. В связи с осадками ожидается повышение уровня воды в реках.
В Азербайджане ожидаются ливни и грозы - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
20 октября в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются дожди, местами интенсивные.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
По прогнозам синоптиков, в отдельных районах возможны кратковременные ливни, грозы и град.
В связи с осадками ожидается повышение уровня воды в реках. На некоторых реках Большого и Малого Кавказа существует вероятность кратковременных паводков и селевых потоков.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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