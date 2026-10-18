В Азербайджане ожидаются ливни и грозы - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

20 октября в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются дожди, местами интенсивные.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

По прогнозам синоптиков, в отдельных районах возможны кратковременные ливни, грозы и град.

В связи с осадками ожидается повышение уровня воды в реках. На некоторых реках Большого и Малого Кавказа существует вероятность кратковременных паводков и селевых потоков.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az