https://news.day.az/sport/1867913.html Азербайджанские каратисты завоевали 5 медалей на ЧМ - ФОТО В польском городе Бельско-Бяла завершился чемпионат мира по каратэ U-21. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 14-й чемпионат мира по каратэ проходил с 14 по 18 октября с участием более 2 тыс. спортсменов из 114 стран. Сборная Азербайджана завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

Азербайджанские каратисты завоевали 5 медалей на ЧМ - ФОТО

Спорт, 18 октября 2026 18:28 (UTC +04:00) 1 101
Азербайджанские каратисты завоевали 5 медалей на ЧМ

В польском городе Бельско-Бяла завершился чемпионат мира по каратэ U-21.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 14-й чемпионат мира по каратэ проходил с 14 по 18 октября с участием более 2 тыс. спортсменов из 114 стран.

Сборная Азербайджана завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

Шамо Камилов (U-16, +70 килограммов) стал чемпионом мира, одолев всех своих соперников. Вюсал Ганбаров (U-18 лет, 55 килограммов) завоевал серебряную, Расул Ганбарли (U-16 лет, 52 килограмма), Нурлан Алимурадов (U-16 лет, 70 килограммов) и Рашид Сулейманов (до 21 года, 75 килограммов) - бронзовые медали.

Азербайджанскую делегацию возглавляли генеральный секретарь Федерации каратэ Азербайджана Габиль Саядов, главные тренеры Эльнур Ибрагим и Анар Аллахвердиев, помощник тренера Джошгун Садигов и помощник тренера по ката Исмаил Гулиев.

На чемпионате мира Азербайджан был представлен и в сфере международного судейства. Международные судьи Джахангир Бабаев исполнял обязанности помощника менеджера татами, Вугар Керимов - апелляционного судьи.

  • Азербайджанские каратисты завоевали 5 медалей на ЧМ
  • Азербайджанские каратисты завоевали 5 медалей на ЧМ
  • Азербайджанские каратисты завоевали 5 медалей на ЧМ
  • Азербайджанские каратисты завоевали 5 медалей на ЧМ
  • Азербайджанские каратисты завоевали 5 медалей на ЧМ
  • Азербайджанские каратисты завоевали 5 медалей на ЧМ
  • Азербайджанские каратисты завоевали 5 медалей на ЧМ
  • Азербайджанские каратисты завоевали 5 медалей на ЧМ
  • Азербайджанские каратисты завоевали 5 медалей на ЧМ
  • Азербайджанские каратисты завоевали 5 медалей на ЧМ
  • Азербайджанские каратисты завоевали 5 медалей на ЧМ
  • Азербайджанские каратисты завоевали 5 медалей на ЧМ
  • Азербайджанские каратисты завоевали 5 медалей на ЧМ
  • Азербайджанские каратисты завоевали 5 медалей на ЧМ
  • Азербайджанские каратисты завоевали 5 медалей на ЧМ
  • Азербайджанские каратисты завоевали 5 медалей на ЧМ
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#АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ КАРАТИСТЫ
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