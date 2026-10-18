https://news.day.az/politics/1867915.html Представительство ЕС в Азербайджане опубликовало поздравление по случаю Дня восстановления независимости Представительство Европейского союза в Азербайджане поздравило народ страны с Днем восстановления независимости, отмечаемым 18 октября. Как передает Day.Az, поздравление опубликовано на официальной странице представительства в социальной сети X.
Представительство ЕС в Азербайджане опубликовало поздравление по случаю Дня восстановления независимости
Представительство Европейского союза в Азербайджане поздравило народ страны с Днем восстановления независимости, отмечаемым 18 октября.
Как передает Day.Az, поздравление опубликовано на официальной странице представительства в социальной сети X.
"Представительство Европейского союза в Азербайджане сердечно поздравляет народ Азербайджана с Днем восстановления независимости.
Пусть этот знаменательный день принесет гордость, радость и новые надежды на будущее, наполненное миром, благополучием и прогрессом", - говорится в публикации.
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