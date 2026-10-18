https://news.day.az/sport/1867916.html Сельджан Махсудова стала победительницей этапа Кубка мира по прыжкам на батуте - ФОТО Сельджан Махсудова стала победительницей этапа Кубка мира по прыжкам на батуте. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана. На Кубке мира по прыжкам на батуте, проходящем в немецком городе Котбус, Сельджан Махсудова завоевала золотую медаль в индивидуальной программе, набрав 55,540 балла.
Сельджан Махсудова стала победительницей этапа Кубка мира по прыжкам на батуте - ФОТО
Сельджан Махсудова стала победительницей этапа Кубка мира по прыжкам на батуте.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.
На Кубке мира по прыжкам на батуте, проходящем в немецком городе Котбус, Сельджан Махсудова завоевала золотую медаль в индивидуальной программе, набрав 55,540 балла.
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