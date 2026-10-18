Участники учений "Встреча соколов - 2026" посетили Парк военных трофеев - ФОТО

Участники совместных летно-тактических учений "Встреча соколов - 2026" посетили Парк военных трофеев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны, гостям рассказали об экспонатах музея под открытым небом, включая танки, артиллерийские установки и другие виды тяжелого вооружения, захваченные в ходе боевых действий.

Во время посещения парка участники учений также вспомнили о Победе и героизме азербайджанских военнослужащих.