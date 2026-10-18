https://news.day.az/politics/1867908.html Участники учений "Встреча соколов - 2026" посетили Парк военных трофеев - ФОТО Участники совместных летно-тактических учений "Встреча соколов - 2026" посетили Парк военных трофеев. Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны, гостям рассказали об экспонатах музея под открытым небом, включая танки, артиллерийские установки и другие виды тяжелого вооружения, захваченные в ходе боевых действий.
Участники учений "Встреча соколов - 2026" посетили Парк военных трофеев - ФОТО
Участники совместных летно-тактических учений "Встреча соколов - 2026" посетили Парк военных трофеев.
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны, гостям рассказали об экспонатах музея под открытым небом, включая танки, артиллерийские установки и другие виды тяжелого вооружения, захваченные в ходе боевых действий.
Во время посещения парка участники учений также вспомнили о Победе и героизме азербайджанских военнослужащих.
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