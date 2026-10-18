Турции не стоит превращать «братство» в инструмент давления на Азербайджан - комментарий Эльчина Алыоглу

Председатель Общественного объединения по исследованиям и анализу "Baku Network", заслуженный журналист Эльчин Алыоглу прокомментировал нападки на Азербайджан в турецком информационном пространстве, подчеркнув, что братские отношения между двумя странами должны строиться на взаимном уважении.

Как передает Day.Az, он напомнил, что после инцидента с азербайджанской делегацией во время выступления премьер-министра Израиля в ООН в турецких социальных сетях началась волна критики и оскорблений в адрес Азербайджана.

Алыоглу отметил, что Азербайджан всегда был благодарен Турции за политическую и дипломатическую поддержку, однако победа в Карабахской войне была достигнута ценой крови азербайджанских военнослужащих.

"Карабах был освобождён не благодаря Турции, а ценой крови наших сыновей, наших героев и шехидов", - заявил журналист.

Он также подчеркнул, что тесные союзнические отношения не должны становиться поводом для давления на Азербайджан. Журналист призвал турецкое руководство остановить нападки, предупредив, что дальнейшее развитие ситуации может привести к охлаждению отношений между двумя народами.

"Мы хотим оставаться братьями. Это наше желание, наша воля и наша цель", - подчеркнул он.

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