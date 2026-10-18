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Азербайджанский сумоист завоевал золотую медаль на ЧМ в Баку

Азербайджанский сумоист Амрах Шафиев завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Амрах Шафиев, выступавший в весовой категории до 85 килограммов, в финале состязался с грузинским сумоистом. Матч завершился победой Амраха Шафиева.