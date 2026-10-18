https://news.day.az/sport/1867905.html Азербайджанский сумоист завоевал золотую медаль на ЧМ в Баку Азербайджанский сумоист Амрах Шафиев завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Амрах Шафиев, выступавший в весовой категории до 85 килограммов, в финале состязался с грузинским сумоистом. Матч завершился победой Амраха Шафиева.
Азербайджанский сумоист завоевал золотую медаль на ЧМ в Баку
Азербайджанский сумоист Амрах Шафиев завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Амрах Шафиев, выступавший в весовой категории до 85 килограммов, в финале состязался с грузинским сумоистом.
Матч завершился победой Амраха Шафиева.
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