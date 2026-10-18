https://news.day.az/azerinews/1867912.html Selcan Mahsudova batut gimnastikası üzrə Dünya kubokunun qalibi olub - FOTO Almaniyanın Kotbus şəhərində keçirilən batut gimnastikası üzrə Dünya kubokunda fərdi proqramda Selcan Mahsudova 55.540 xalla qızıl medalın sahibi olub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından məlumat verilib.

Selcan Mahsudova batut gimnastikası üzrə Dünya kubokunun qalibi olub - FOTO

Azərbaycanca, 18 октября 2026 18:19 (UTC +04:00) 580
Selcan Mahsudova batut gimnastikası üzrə Dünya kubokunun qalibi olub

Almaniyanın Kotbus şəhərində keçirilən batut gimnastikası üzrə Dünya kubokunda fərdi proqramda Selcan Mahsudova 55.540 xalla qızıl medalın sahibi olub.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından məlumat verilib.

  • Selcan Mahsudova batut gimnastikası üzrə Dünya kubokunun qalibi olub
  • Selcan Mahsudova batut gimnastikası üzrə Dünya kubokunun qalibi olub
  • Selcan Mahsudova batut gimnastikası üzrə Dünya kubokunun qalibi olub
  • Selcan Mahsudova batut gimnastikası üzrə Dünya kubokunun qalibi olub
  • Selcan Mahsudova batut gimnastikası üzrə Dünya kubokunun qalibi olub
  • Selcan Mahsudova batut gimnastikası üzrə Dünya kubokunun qalibi olub
Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#BATUT GİMNASTİKASI
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Братство Азербайджана и Турции нерушимо – провокаторам указали на место 19:00 (UTC+04), Политика 102
В МИД Азербайджана состоялась встреча со слушателями курса Национального университета обороны - ФОТО 18:51 (UTC+04), Политика 81
Раскрыты показатели экспорта фруктов и овощей из Азербайджана за 8 месяцев 18:40 (UTC+04), Экономика 238
Флорентино Перес пропустит Эль-Класико 18:21 (UTC+04), Спорт 321
В парламенте Албании произошла драка между депутатами - ВИДЕО 18:09 (UTC+04), В мире 382
Узбекистан изучает опыт SOCAR в управлении поставками и хранением нефтепродуктов 17:56 (UTC+04), Экономика 385
ING ожидает роста международных резервов Азербайджана 17:48 (UTC+04), Экономика 403
В Баку раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад 17:43 (UTC+04), Общество 411
В Париже проходит демонстрация на фоне запрета на протесты - ВИДЕО 17:38 (UTC+04), В мире 438
В Азербайджане сократят сроки казначейских платежей 17:31 (UTC+04), Экономика 413
Avtomobili bu cür idarə edənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 17:32 (UTC+04), Azərbaycanca 431
SOFAZ увеличил активы до $74 млрд - ИНТЕРВЬЮ 17:24 (UTC+04), Экономика 441
Во Франции намерены запретить незаконные демонстрации 17:18 (UTC+04), В мире 675
Покатилов вошел в ТОП-3 Лиги чемпионов по количеству сейвов - ФОТО 17:08 (UTC+04), Спорт 613
ДТП в Гяндже, есть пострадавшие 17:06 (UTC+04), Общество 402
Azərbaycanlı gənc Oksford Universitetinin müəllimi oldu 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 472
Азербайджан обсудил с китайской компанией проекты зеленой энергетики - ФОТО 17:01 (UTC+04), Экономика 725
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в Самарканде ознакомилась с выставкой «Мир глазами ребенка» и мемориальным комплексом Имама аль-Бухари - ФОТО 16:58 (UTC+04), Официальная хроника 7 940
Земельные участки в Баку: где ждать роста цен? 16:33 (UTC+04), Общество 515
В Азербайджане расширят обмен данными между государством и бизнесом 16:22 (UTC+04), Экономика 498
В Баку обсудили бизнес-модель "Зеленого энергетического коридора" - ФОТО 16:16 (UTC+04), Экономика 501
Азербайджан обсудил с Всемирным банком проекты в энергетике 16:12 (UTC+04), Экономика 537
В Баку задержали угонщиков мотоциклов и велосипедов 16:01 (UTC+04), Общество 496
ING назвала Азербайджан наиболее устойчивым заемщиком в регионе Центральной Азии и Кавказа 15:59 (UTC+04), Экономика 593
Азербайджан ждет смелых решений от Евросоюза - Эльчин Амирбеков 15:55 (UTC+04), Политика 7 590
SOCAR и Eni обсудили расширение совместных проектов в третьих странах 15:43 (UTC+04), Экономика 559
Глава МИД Индии посетит Азербайджан 15:39 (UTC+04), Политика 965
На каком месте азербайджанский паспорт в мировом рейтинге? 15:37 (UTC+04), Общество 597
В Баку наградили победителей VI Международного кинофестиваля буктрейлеров - ФОТО 15:29 (UTC+04), Культура 471
Азербайджанские теннисисты примут участие в турнире в Риге 15:13 (UTC+04), Спорт 935
Toy süfrəsində köhnə yemək təhlükəsi: Qonaqlara nə yedizdirirlər? - VİDEO 15:09 (UTC+04), Azərbaycanca 601
Новое назначение в структуре Госагентства водных ресурсов Азербайджана 15:00 (UTC+04), Общество 1 004
США начали эвакуацию военных на Ближнем Востоке 14:57 (UTC+04), В мире 673
В системе госфинансов Азербайджана введут единые коды 14:53 (UTC+04), Экономика 631
Культурный проект MEMİM пользуется популярностью в регионах страны - ФОТО 14:49 (UTC+04), Культура 496
Назначен новый зампредседателя ЗАО «Бакинский метрополитен» 14:47 (UTC+04), Общество 550
Хорошая новость для пользователей метро 14:45 (UTC+04), Общество 1 471
Стало известно, кто рассудит матч "Сабах" - "Карабах" 14:43 (UTC+04), Спорт 507
ЦБА о росте числа мгновенных платежей в Азербайджане 14:37 (UTC+04), Экономика 624
Bu sənədə görə evsiz qala bilərsiz - Notarius belə unudur 14:34 (UTC+04), Azərbaycanca 680
Назван максимальный срок службы iPhone 14:30 (UTC+04), Наука и технологии 534
Депутаты Азербайджана будут наблюдать за выборами в Сербии 14:22 (UTC+04), Политика 1 192
"Həzi Aslanov” stansiyasında təmir sabah yekunlaşır - RƏSMİ 14:20 (UTC+04), Azərbaycanca 646
Армения вернет заблудившегося гражданина Азербайджана 14:18 (UTC+04), Политика 7 852
Иран заявил о готовности к затяжной войне 14:12 (UTC+04), В мире 675
Водитель автобуса в Баку отказался ехать из-за конфликта с пассажиром 14:06 (UTC+04), Общество 623
В Азербайджане переименованы два муниципалитета Губинского района 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 512
В Ходжалы и Агдере отправили очередную группу переселенцев - ФОТО 13:57 (UTC+04), Общество 510
Azərbaycanla bağlı saxta iddialar yayan şəxs dövlətə xəyanətdə ittiham olunur 13:47 (UTC+04), Azərbaycanca 678
На mygov добавят новые услуги с искусственным интеллектом 13:46 (UTC+04), Экономика 685
«Осенняя возможность» - выгодный наличный кредит от Банка Республика 13:35 (UTC+04), Экономика 934
Германия выдаст Азербайджану разыскиваемого гражданина 13:22 (UTC+04), Общество 592
В Азербайджане ускорили процесс подписания электронных договоров 13:13 (UTC+04), Экономика 684
Пашинян назвал возможные сроки подписания мирного договора с Азербайджаном 13:07 (UTC+04), Политика 837
Десять боксеров Азербайджана гарантировали себе медали чемпионата Европы U15 13:00 (UTC+04), Спорт 1 179
Назван объем исламских финансов в мире 12:46 (UTC+04), Экономика 715
Yardımlının yeni icra başçısı kimdir? - DOSYE 12:41 (UTC+04), Azərbaycanca 732
Какой будет погода завтра в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 12:37 (UTC+04), Общество 671
В Турции задержан экс-советник Эрдогана 12:35 (UTC+04), В мире 1 567
Гигантский астероид рухнул в Северное море 12:31 (UTC+04), Это интересно 600
Назначен новый глава ИВ Ярдымлинского района - РАСПОРЯЖЕНИЕ 12:26 (UTC+04), Официальная хроника 7 835
Эльчин Юсубов освобожден от должности специального представителя Президента Азербайджана 12:24 (UTC+04), Официальная хроника 1 220
Масштабные протесты студентов и преподавателей в Греции - ВИДЕО 12:21 (UTC+04), В мире 1 486
Азербайджан планирует перейти на другой вид отопления 12:14 (UTC+04), Общество 2 887
Михаил Гусман об информационной войне на Ближнем Востоке - ВИДЕО 12:13 (UTC+04), Политика 5 907
Милли Меджлис осудил нарушения прав человека во время протестов во Франции 12:13 (UTC+04), Политика 1 475
Qubanın iki bələdiyyəsinin adları dəyişdirilib 12:12 (UTC+04), Azərbaycanca 574
Азербайджан подготовил правовую основу для внедрения исламских финансов 12:07 (UTC+04), Экономика 704
Leonardo Art School и MiniBoss Business School запускают совместную программу «Творческий предприниматель» 12:05 (UTC+04), Общество 621
Хорошая новость для получающих соцвыплаты 12:02 (UTC+04), Общество 722
Batut gimnastikası və tamblinq üzrə ölkə birinciliyi keçirilib - FOTO 12:01 (UTC+04), Azərbaycanca 670
Микрокредит для предпринимателей до 100 000 манатов и льготный период до 12 месяцев! (R) 12:00 (UTC+04), Экономика 708
Обновленный Geely Coolray поступил в продажу 11:54 (UTC+04), Автоновости 559
Sürücülər çaş-baş qaldı: Bu yolda necə hərəkət etmək lazımdır? - VİDEO 11:53 (UTC+04), Azərbaycanca 755
В Азербайджане назвали срок принятия инвестрешения по проекту "зеленого" энергокоридора - ФОТО 11:48 (UTC+04), Экономика 1 560
Футболист "Сабаха" вошел в историю Лиги чемпионов вместе с экс-легионером "Карабаха" 11:40 (UTC+04), Спорт 569
Sonradan əldə edilən barışıq cəzaya necə təsir edir? 11:35 (UTC+04), Azərbaycanca 701
Азербайджан и Италия подписали декларацию о стратегическом партнерстве 11:34 (UTC+04), Экономика 6 987
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 11:30 (UTC+04), Туризм
В Перу состоялась церемония открытия экспозиции карабахского ковра 11:28 (UTC+04), Политика 778
Минфин Азербайджана усилит цифровизацию бюджетного прогнозирования 11:22 (UTC+04), Экономика 680
Азербайджан ведет переговоры об открытии новых прямых рейсов 11:17 (UTC+04), Экономика 6 402
Рекордный штраф для Meta 11:14 (UTC+04), Наука и технологии 523
Apple заблокировала украденные iPhone во Франции - ВИДЕО 11:09 (UTC+04), В мире 784
Проект "зеленого" энергокоридора из Азербайджана привлечет миллиардные инвестиции 11:04 (UTC+04), Экономика 1 596
Веру в государство, в народ мы должны перенести в будущее - Эльдар Микаилзаде на платформе Baku Network - ВИДЕО 11:00 (UTC+04), Политика 5 908
Əsgərliyə gedənlərin kredit borcları necə ödəniləcək? 10:55 (UTC+04), Azərbaycanca 748
В Армении начались организационные работы по проектированию инфраструктуры TRIPP 10:49 (UTC+04), Политика 1 822
Тариф на экспорт этой продукции из Азербайджана вырос в 20 раз 10:46 (UTC+04), Экономика 775
Названо число кораблей США на Ближнем Востоке 10:40 (UTC+04), В мире 752
В какие страны азербайджанцы ездят чаще всего? 10:32 (UTC+04), Общество 622
В Баку состоялась конференция по цифровой финансовой экосистеме - ФОТО 10:27 (UTC+04), Экономика 1 182
Азербайджан с начала года посетили почти 2 млн иностранцев: кто приезжает чаще всех? 10:22 (UTC+04), Туризм 1 503
Азербайджанская нефть подорожала 10:19 (UTC+04), Экономика 836
Трамп о последствиях ударов США по наркокартелям в Тихом океане 10:15 (UTC+04), В мире 774
МВФ ожидает дальнейшего укрепления платежного баланса Азербайджана 10:09 (UTC+04), Экономика 772
В следующем месяце будут пятидневные каникулы - ДАТЫ 10:05 (UTC+04), Общество 5 723
Qadın sərnişinə hədə-qorxu gələn sürücü saxlanıldı 10:04 (UTC+04), Azərbaycanca 830
Мужчину нашли мертвым во дворе своего дома 09:59 (UTC+04), Общество 606
Погромы, мигранты, Трамп и расширение ЕС: что происходит в Европе? - ОБЗОР 09:50 (UTC+04), В мире 8 131
Unitree представила гуманоидного робота-телохранителя - ВИДЕО 09:42 (UTC+04), Наука и технологии 576
В «BakuBus» объяснили отключение кондиционеров в жаркие осенние дни 09:37 (UTC+04), Общество 1 591
Завершился второй день OGT 2026 в Ашхабаде: в центре внимания Каспий - ФОТО 09:33 (UTC+04), Экономика 1 818
Volkswagen отзовет десятки тысяч электромобилей 09:30 (UTC+04), Автоновости 537
Азербайджанский фотоклуб представил в Европе выставки о минной угрозе - ФОТО 09:24 (UTC+04), Общество 539
При ударе по аэропорту в Саудовской Аравии есть пострадавшие 09:20 (UTC+04), В мире 1 892
Кыргызстан обозначил приоритеты в ТюркПА - новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном 09:16 (UTC+04), Политика 1 912
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 22 октября 09:12 (UTC+04), Экономика
İsti havada kondisioneri qoşmaq qərarını sürücü verə bilməz – “BakuBus” açıqladı 09:03 (UTC+04), Azərbaycanca 830
Трамп предложил переименовать Тихий океан в Американский 09:00 (UTC+04), В мире 856
Беспорядки во Франции - в камерах не хватает мест 08:37 (UTC+04), В мире 857
В Вашингтоне возник спор 08:25 (UTC+04), В мире 2 045
Трамп об урегулировании конфликта в Украине - ВИДЕО 08:12 (UTC+04), В мире 942
Саммит СВМДА открыл новые возможности для Азербайджана и Китая - Дин Циньпин для Day.Az 08:00 (UTC+04), Политика 7 367
Назван ущерб от беспорядков во Франции - ВИДЕО 07:46 (UTC+04), В мире 920
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
В Баку продают автомобиль за полмиллиона манатов 07:19 (UTC+04), Автоновости 728
Хорошая новость для владельцев жилья без купчей 07:07 (UTC+04), Общество 3 224
День прекрасно подходит для планов на будущее - гороскоп на 22 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 1 111
США эвакуировали часть госслужащих из Саудовской Аравии 04:58 (UTC+04), В мире 1 043
Беспорядки в Албании переросли в уличные бои - ВИДЕО 03:45 (UTC+04), В мире 1 181
Нашествие змей в доме в Баку - ВИДЕО 02:31 (UTC+04), Общество 1 043
Старую загадку Windows объяснили 02:14 (UTC+04), Наука и технологии 696
Предприниматели во Франции начали закупать оружие 01:17 (UTC+04), В мире 1 255
Хроника Победы (20.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Cегодня азербайджанский народ во главе с Президентом Ильхамом Алиевым пишет новую историю 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 996
Хроника Победы (22.10.2020): Новые шаги к катастрофе ВС Армении – ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 378
300 событий и десятки литературных встреч: Баку стал столицей книги - ФОТО 21 октября 23:53 (UTC+04), Общество 820
Кушнер оценил переговоры с Путиным 21 октября 23:40 (UTC+04), В мире 1 329
В двух районах Баку не будет света 21 октября 23:28 (UTC+04), Общество 1 331
В Брюсселе прошла акция в память о пропавших без вести азербайджанцах - ФОТО 21 октября 23:16 (UTC+04), Общество 727
В Евросоюзе впервые приняли семьи пропавших без вести азербайджанцев - ФОТО 21 октября 23:01 (UTC+04), Общество 2 912
Иран готов к переговорам, но предупредил США 21 октября 22:51 (UTC+04), В мире 1 368
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с комплексом «Вечный город» в Самарканде - ФОТО 21 октября 22:32 (UTC+04), Официальная хроника 6 574
Балканская стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 21 октября 22:25 (UTC+04), Политика 10 547
Что "не понимает" Ереван? - Мирзоян потерялся в ответах 21 октября 22:15 (UTC+04), Политика 5 255
Lerik dağlarında faciə: Qızıl axtaran 42 yaşlı kənd sakini öldü - VİDEO 21 октября 22:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 278
Уиткофф прокомментировал встречу с Путиным 21 октября 21:39 (UTC+04), В мире 1 452
В Билясуваре обнаружен труп 17-летней девушки 21 октября 21:26 (UTC+04), Общество 807
Госдолг Великобритании достиг рекордной суммы 21 октября 21:16 (UTC+04), В мире 1 397
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с деятельностью центров для детей, нуждающихся в особой заботе - ФОТО 21 октября 21:05 (UTC+04), Официальная хроника 7 557
ФИА ввела новый запрет в Формуле-1 21 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 816
SpaceX резко нарастила выручку 21 октября 20:44 (UTC+04), В мире 1 374
Туристические возможности Азербайджана представлены в Чехии - ФОТО 21 октября 20:29 (UTC+04), Туризм 2 937
Автомобиль с тремя колесами выпустили в Китае 21 октября 20:14 (UTC+04), Автоновости 836
Путь в никуда:​ Новые временные ориентиры и однобокие заявления Еревана могут парализовать мирный процесс 21 октября 20:00 (UTC+04), Политика 6 488
Азербайджан отправит 17 дзюдоистов на первый молодежный Гран-при в Душанбе 21 октября 19:50 (UTC+04), Спорт 811
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 21 октября 19:42 (UTC+04), Официальная хроника 5 274
Найден способ улучшить Windows 21 октября 19:35 (UTC+04), Наука и технологии 808
Bakıda 25 il əvvəl törədilmiş qətlin üstü açılıb 21 октября 19:33 (UTC+04), Azərbaycanca 1 481
Лейла Алиева на международном мероприятии акцентировала внимание на важности глобального сотрудничества в борьбе с онкологическими заболеваниями у детей - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 19:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 776
На заснеженной улице было теплее, чем внутри этого бетонного сооружения - Хикмет Рагимов рассказал о съемках в фильме "44" - ФОТО 21 октября 19:17 (UTC+04), Культура 5 479
Протесты дальнобойщиков оставили Италию без еды - ВИДЕО 21 октября 19:12 (UTC+04), В мире 1 498
Konstitusiya Məhkəməsi həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi qaydalarına aydınlıq gətirib 21 октября 19:01 (UTC+04), Azərbaycanca 1 400
В Баку отметили 100-летие выдающегося композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 21 октября 19:00 (UTC+04), Культура 782
В Польше упал неопознанный летающий объект 21 октября 18:44 (UTC+04), В мире 1 467
При финансовой поддержке PASHA Bank в Азербайджане стартует крупнейший в регионе проект по хранению электроэнергии - ФОТО 21 октября 18:33 (UTC+04), Экономика 4 393
Тунзаля Агаева представила поклонникам новую песню - ВИДЕО 21 октября 18:25 (UTC+04), Шоу-бизнес 764
Фестиваль плова в Зангилане - ФОТО 21 октября 18:14 (UTC+04), Общество 4 609
Пять азербайджанских лучников выступят на Кубке Азии в Ираке 21 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 690
Bakıda bu yol 3 gecə bağlanacaq - Tarixlər 21 октября 17:55 (UTC+04), Azərbaycanca 1 410
Состоялась презентация книги Азера Гараева «Взгляд сквозь призму безопасности» - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 17:53 (UTC+04), Политика 9 340
В Баку прозвучала "Музыка без границ" - ФОТО 21 октября 17:47 (UTC+04), Культура 710
В Баку временно изменены схемы движения двух автобусов 21 октября 17:40 (UTC+04), Общество 861
Son bir həftədə Azərbaycanda 264 şübhəli şəxs saxlanılıb 21 октября 17:38 (UTC+04), Azərbaycanca 1 352
Утверждено Соглашение о международном автомобильном сообщении между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:33 (UTC+04), Официальная хроника 631
Утвержден Договор о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:30 (UTC+04), Официальная хроника 5 193
Утверждено Соглашение о размещении в Баку Секретариата Молодежной организации Движения неприсоединения 21 октября 17:28 (UTC+04), Официальная хроника 783
В ряде городов Франции ввели комендантский час 21 октября 17:27 (UTC+04), В мире 4 039
В Азербайджане создается новый государственный заповедник 21 октября 17:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 759
Утверждены изменения в соглашение о создании Азербайджанско-Кыргызского фонда развития 21 октября 17:19 (UTC+04), Официальная хроника 607
Важные изменения в связи с механизмом аренды жилья с обязательством выкупа 21 октября 17:16 (UTC+04), Общество 714
В США нашли загадочный космический объект 21 октября 17:09 (UTC+04), Это интересно 3 474
İstanbulda silahlı insident - Ölən və yaralanan var 21 октября 17:05 (UTC+04), Azərbaycanca 1 305
Крупный коррупционный скандал с участием карапетяновцев - начались аресты 21 октября 17:00 (UTC+04), Политика 7 774
Alimenti uşağa yox, özünə xərcləyən ananı nə gözləyir? - Hüquqi İZAH 21 октября 16:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 308
В Баку пройдет мастер-класс известного пианиста Евгения Михайлова 21 октября 16:49 (UTC+04), Культура 765
Рыбный сезон в Азербайджане: каковы цены на рынках? 21 октября 16:41 (UTC+04), Общество 1 870
В соцсетях Италии призывают ко «второму раунду» беспорядков 21 октября 16:28 (UTC+04), В мире 1 353
Azərbaycanlılar yaşayan bu kənddə nəfəs almaq çox təhlükəlidir 21 октября 16:22 (UTC+04), Azərbaycanca 1 337
Азербайджан предложил связать энергосистемы Туркменистана и Европы 21 октября 16:16 (UTC+04), Экономика 4 185
Названы самые долговечные гибриды и электромобили 21 октября 16:10 (UTC+04), Автоновости 3 420
Все запуски SpaceX с мыса Канаверал - ВИДЕО 21 октября 16:06 (UTC+04), Наука и технологии 630
Жителям Агдама, Ходжалы и Лачина передали племенной крупный рогатый скот - ФОТО 21 октября 16:00 (UTC+04), Экономика 1 392
В европейской стране массово перестали работать сайты 21 октября 15:54 (UTC+04), В мире 1 379
2 vəkilə töhmət verilib 21 октября 15:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 314
Делегация TÜRK-AY в Ханкенди - ФОТО 21 октября 15:47 (UTC+04), Политика 4 301
İş yerində bağça ideyası: Azərbaycanda reallaşa bilərmi? - VİDEO 21 октября 15:42 (UTC+04), Azərbaycanca 1 281
Баку и Джакарта согласовали подходы к подготовке саммита ОИС - ФОТО 21 октября 15:40 (UTC+04), Политика 1 354
Türk dövləti əlifbasını dəyişir - Qanun imzalandı 21 октября 15:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 377
Узбекистан и Азербайджан реализуют проект по добыче золота в Кашкадарье - Шавкат Мирзиёев 21 октября 15:29 (UTC+04), Экономика 1 336
В Азербайджане проходят первенства страны по прыжкам на батуте и тамблингу 21 октября 15:16 (UTC+04), Спорт 644
В Азербайджане начинается вакцинация против гриппа 21 октября 15:09 (UTC+04), Общество 5 470
Стартап, поддерживаемый PASHA Holding, начинает сотрудничество с Referans Medical Group 21 октября 15:04 (UTC+04), Экономика 9 248
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Самарканде с первой леди Зимбабве 21 октября 14:59 (UTC+04), Официальная хроника 10 841
Азербайджанские бренды пользуются спросом в Эстонии 21 октября 14:55 (UTC+04), Экономика 1 427
Bakıda torpaq almaq lüksə çevrilir - Qiymətlər necədir? - VİDEO 21 октября 14:54 (UTC+04), Azərbaycanca 1 325
В Азербайджане отметили роль частного сектора в сохранении семейных ценностей 21 октября 14:47 (UTC+04), Общество 643
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия в Самарканде Всемирного саммита на тему инвестиций в благополучие детей - ФОТО 21 октября 14:30 (UTC+04), Официальная хроника 9 209
В Азербайджане к ряду предпринимателей применены финансовые санкции 21 октября 14:22 (UTC+04), Экономика 1 405
Зангилан в красках, музыке и улыбках: как прошел первый День города - ФОТО 21 октября 14:08 (UTC+04), Культура 674
Еще новости