https://news.day.az/azerinews/1867912.html Selcan Mahsudova batut gimnastikası üzrə Dünya kubokunun qalibi olub - FOTO Almaniyanın Kotbus şəhərində keçirilən batut gimnastikası üzrə Dünya kubokunda fərdi proqramda Selcan Mahsudova 55.540 xalla qızıl medalın sahibi olub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından məlumat verilib.
Selcan Mahsudova batut gimnastikası üzrə Dünya kubokunun qalibi olub - FOTO
Almaniyanın Kotbus şəhərində keçirilən batut gimnastikası üzrə Dünya kubokunda fərdi proqramda Selcan Mahsudova 55.540 xalla qızıl medalın sahibi olub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından məlumat verilib.
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