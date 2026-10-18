https://news.day.az/politics/1867920.html В Минске здание Национальной библиотеки окрасилось в цвета флага Азербайджана Здание Национальной библиотеки Беларуси в Минске подсветили в цветах государственного флага Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщило посольство Азербайджана в Минске на своей странице в социальной сети X. Акция была организована по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана.
В Минске здание Национальной библиотеки окрасилось в цвета флага Азербайджана
Здание Национальной библиотеки Беларуси в Минске подсветили в цветах государственного флага Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом сообщило посольство Азербайджана в Минске на своей странице в социальной сети X.
Акция была организована по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана.
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