В Италии протесты против роста цен переросли в беспорядки: десятки пострадавших и 60 задержанных - ВИДЕО

В Италии акции протеста против роста цен на топливо, удорожания жизни и налоговой нагрузки переросли в столкновения с полицией. В результате беспорядков пострадали десятки человек, 60 участников акций были задержаны.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Sky TG24.

В Милане сотни молодых людей в черной одежде забрасывали сотрудников правоохранительных органов бутылками, металлическими ограждениями и самодельными зажигательными устройствами. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы. Позже протестующие заняли площадь Дуомо.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила насилие, подчеркнув, что право на проведение демонстраций не оправдывает погромы и нападения на представителей правоохранительных органов.

Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что в ходе беспорядков пострадал 41 сотрудник правоохранительных органов. Он также призвал политические силы выразить солидарность с полицией и карабинерами.

По имеющимся данным, среди 60 задержанных участников беспорядков около половины составляют несовершеннолетние.