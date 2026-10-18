Азербайджанские гимнасты завоевали очередную золотую медаль на Кубке мира по прыжкам на батуте - ФОТО

Азербайджанские гимнасты завоевали ещё одну золотую медаль на Кубке мира по прыжкам на батуте, проходящем в немецком городе Котбус.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в воскресенье в Федерации гимнастики Азербайджана.

"Сельджан Махсудова и Магсуд Махсудов стали обладателями золотой медали в смешанных синхронных прыжках, набрав 51,510 балла", - сказали в Федерации.