https://news.day.az/officialchronicle/1867929.html

В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещен обзор о его деятельности за неделю - ВИДЕО

В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях размещен обзор о его деятельности за неделю. Day.Az представляет этот обзор.