В Нахчыване столкнулись четыре автомобиля: есть пострадавшие - ФОТО

В Нахчыване произошло цепное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали пять человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на улице Топчубашова. Столкнулись автомобили Hyundai, Audi и две Kia.

Пострадавших - Айсель Зейналову 2001 года рождения, Гюльянаг Гаджиеву 1961 года рождения, Зенибу Сеидову 1983 года рождения, Садыга Гасанзаде и Ульви Гулиева 2008 года рождения - доставили в отделение скорой медицинской помощи Нахчыванской республиканской больницы.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции. По факту аварии проводится расследование.