https://news.day.az/society/1867926.html В Нахчыване столкнулись четыре автомобиля: есть пострадавшие - ФОТО В Нахчыване произошло цепное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали пять человек. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на улице Топчубашова. Столкнулись автомобили Hyundai, Audi и две Kia.
В Нахчыване столкнулись четыре автомобиля: есть пострадавшие - ФОТО
В Нахчыване произошло цепное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали пять человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на улице Топчубашова. Столкнулись автомобили Hyundai, Audi и две Kia.
Пострадавших - Айсель Зейналову 2001 года рождения, Гюльянаг Гаджиеву 1961 года рождения, Зенибу Сеидову 1983 года рождения, Садыга Гасанзаде и Ульви Гулиева 2008 года рождения - доставили в отделение скорой медицинской помощи Нахчыванской республиканской больницы.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции. По факту аварии проводится расследование.
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