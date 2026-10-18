https://news.day.az/politics/1867931.html От трагедий к триумфу: кое-что об этапах независимости Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 18 октября 1991 года Верховный Совет Азербайджанской Республики принял Конституционный акт о государственной независимости, закрепив правопреемственность современного Азербайджана по отношению к Азербайджанской Демократической Республике, провозгласившей независимость 28 мая 1918 года.

От трагедий к триумфу: кое-что об этапах независимости Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Политика, 18 октября 2026 22:50 (UTC +04:00) 7 309
От трагедий к триумфу: кое-что об этапах независимости Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

18 октября 1991 года Верховный Совет Азербайджанской Республики принял Конституционный акт о государственной независимости, закрепив правопреемственность современного Азербайджана по отношению к Азербайджанской Демократической Республике, провозгласившей независимость 28 мая 1918 года. Это решение было принято на фоне распада Советского Союза, углублявшегося политического кризиса и армянской агрессии, когда молодому государству предстояло доказать собственную способность выжить в условиях войны и внутренней нестабильности.

Сегодня, спустя 35 лет, особенно важно осмыслить не только сам исторический акт восстановления независимости, но и весь путь, который прошёл Азербайджан после октября 1991 года. Этот путь оказался гораздо сложнее, чем представляли себе миллионы людей, встречавших рождение независимого государства с надеждой на свободу, безопасность, благополучие и возможность самостоятельно определять собственное будущее. Вместо ожидаемого мирного строительства страны Азербайджан столкнулся с территориальными потерями, массовым изгнанием соотечественников с родных земель, экономическим разрушением, политическим хаосом и угрозой утраты контроля над собственной судьбой.

Именно на этот трагический период обратил внимание Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 2 октября 2026 года на VIII съезде правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА). Глава государства подчеркнул, что потеря территорий и разрушительные процессы внутри страны фактически превращали Азербайджан в несостоявшееся государство. Это была принципиальная оценка не только военных поражений, но и неспособности тогдашнего руководства справиться с исторической ответственностью, которая легла на его плечи после восстановления независимости.

Очевидно же, что земли Азербайджана переходили под оккупацию одна за другой, а государственная власть демонстрировала беспомощность перед лицом стремительно ухудшавшейся ситуации. Сначала Баку утратил контроль над бывшей "нкао". В мае 1992 года были оккупированы Шуша и Лачин, имевшие исключительное стратегическое значение. Эти события не только стали тяжелейшим ударом по азербайджанскому народу, но и открыли новые возможности для дальнейшего продвижения армянских вооружённых сил.

В июне 1992 года к власти пришёл тандем Народного фронта Азербайджана и "Мусават". Именно борьба за власть и действия тогдашних руководителей стали важнейшей частью трагедии, развернувшейся в стране. Вместо объединения общества перед лицом внешней агрессии политические силы погрузились во внутреннее противостояние, а государственные интересы всё чаще приносились в жертву борьбе за кресла. Когда государство ведёт войну, цена подобных ошибок измеряется не рейтингами партий и не количеством потерянных политических должностей. Она измеряется человеческими жизнями, судьбами семей и квадратными километрами родной земли.

Следующий переломный момент наступил в апреле 1993 года, когда был оккупирован Кяльбаджар. В результате между территорией Армении и бывшей "нкао" сформировалось широкое географическое сообщение, через которое стало значительно легче перебрасывать живую силу, оружие, боеприпасы и военную технику. Как справедливо подчеркнул в своем выступлении Президент Азербайджана Ильхам Алиев, именно тогда поражение нашей страны в Первой Карабахской войне фактически стало неизбежным.

Страна теряла не только территории: рушились оборона, экономика, управляемость и вера людей в то, что независимое государство способно защитить их от опасности. Увы, именно в этом и заключается один из главных уроков первых лет независимости. Само по себе обретение суверенитета не гарантирует ни безопасности, ни процветания. Государство может обладать огромными природными ресурсами, выгодным географическим положением и трудолюбивым населением, но без эффективного управления, сильной армии, устойчивой экономики и ответственного политического руководства всё это не становится гарантией выживания.

Независимость требует не только национального чувства и красивых деклараций, но и ежедневной работы, стратегического мышления и готовности принимать решения, от которых зависит будущее миллионов людей. Поэтому на фоне катастрофы начала 1990-х годов особое значение приобрело возвращение общенационального лидера Гейдара Алиева в азербайджанскую политику.

В 1993 году наша страна находилась на грани дальнейшего распада, сталкивалась с внутренним вооружённым противостоянием и переживала тяжелейший экономический кризис. Именно тогда общественный запрос на сильную государственную власть и восстановление управляемости стал определяющим фактором политического развития. Создание партии "Ени Азербайджан" в ноябре 1992 года стало одним из проявлений этого запроса, а возвращение Гейдара Алиева к руководству государством открыло новый этап в истории страны.

Задача заключалась не просто в том, чтобы остановить дальнейшее ухудшение ситуации. Необходимо было заново выстроить государственные институты, восстановить управляемость, укрепить армию, стабилизировать экономику и сформировать долгосрочную стратегию развития. Впоследствии нефтяная политика, привлечение международных инвестиций, строительство транспортной и энергетической инфраструктуры, развитие внешнеполитических связей и укрепление обороноспособности стали составляющими единого процесса государственного строительства. Эти результаты не возникли за один день и не были следствием одного решения: за ними стояли годы последовательной работы и накопления ресурсов.

Продолжение этой стратегии при действующем главе государства Ильхаме Алиеве позволило Азербайджану перейти от восстановления разрушенной государственности к реализации более масштабных национальных целей. Экономический потенциал страны стал важнейшим ресурсом модернизации армии, расширения международных связей и повышения внешнеполитической самостоятельности. Военная победа в 44-дневной войне 2020 года, а затем восстановление полного суверенитета над Карабахом в 2023 году стали историческими рубежами, которые изменили положение Азербайджана в регионе и позволили решить задачи, остававшиеся нерешёнными на протяжении десятилетий.

В этом смысле между октябрём 1991 года и сегодняшним днём существует прямая историческая связь. Тогда Азербайджан восстановил независимость, но не мог гарантировать защиту своих границ и безопасность граждан. Сегодня наша страна, ведомая Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, полностью восстановила свой суверенитет и территориальную целостность. Она располагает значительно более сильными государственными институтами, экономической базой и вооружёнными силами, а её международная политика строится на принципе самостоятельного определения национальных интересов. И это именно то, о чём все граждане Азербайджана мечтали 35 лет тому назад.

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