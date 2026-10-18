США возобновили обмен разведывательной информацией с Украиной - СМИ

США возобновили передачу Украине важной разведывательной информации после кратковременной паузы.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Украины Володимир Зеленский в интервью программе Meet the Press на телеканале NBC.

По его словам, обмен разведывательными данными был временно приостановлен, но позднее возобновлен. Зеленский выразил благодарность США и отметил, что сейчас сотрудничество работает в обычном режиме, сообщает Reuters.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал ограничения в работе спутниковой связи Starlink в Украине. Он отверг утверждения Зеленского о том, что Вашингтон намеренно снизил скорость соединения.

По словам Рубио, причины возникших ограничений остаются невыясненными, однако, как он считает, сейчас работа системы должна была нормализоваться. "Никто не приказывал снижать скорость Starlink", - заявил госсекретарь.