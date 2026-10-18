Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал привлечь к ответственности участников погромов и обязать их возместить ущерб, причиненный магазинам и зданиям.

Как передает Day.Az, об этом он заявил в обращении к нации.

"Те, кто разрушал, должны заплатить. Те, кто грабил, должны возместить ущерб", - подчеркнул Макрон, добавив, что власти будут жестко реагировать на новые беспорядки.

При этом президент признал обоснованность обеспокоенности граждан ростом стоимости жизни и цен на топливо. По его словам, подорожание связано с последствиями конфликта в Персидском заливе.

Макрон также сообщил, что продолжит международные переговоры, направленные на обеспечение стабильных поставок топлива и газа во Францию.