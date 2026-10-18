Открытый турнир Азии: азербайджанские дзюдоисты завоевали 14 медалей - ФОТО

Азербайджанские дзюдоисты завершили Открытый турнир Азии в казахстанском Актау с 14 медалями - одной золотой, пятью серебряными и восемью бронзовыми.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, во второй день соревнований сборная завоевала шесть наград.

Судаба Агаева (до 70 кг) победила всех соперниц и выиграла "золото". Мадина Кайсинова (свыше 78 кг) стала серебряным призером.

Бронзовые медали завоевали Джанполад Алиев и Эльмар Гасымов (оба - до 100 кг), Субхан Ахундов (свыше 100 кг) и Алина Кугаева (до 70 кг).

В первый день турнира серебряными призерами стали Назир Талыбов (до 66 кг), Кямран Сулейманов (до 73 кг), Фарида Мирзоева (до 52 кг) и Ульвия Байрамова (до 57 кг).

Бронзовые награды в тот день получили Рашад Елкиев (до 66 кг), Нариман Мирзоев и Руфат Шовлатов (оба - до 73 кг), а также Гюльнара Байрамова (до 57 кг).