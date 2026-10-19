https://news.day.az/world/1867942.html

Самолет из Тель-Авива в Вену экстренно сел из-за угрозы взрыва

Самолет, выполнявший рейс из Тель-Авива в Вену, совершил экстренную посадку в Болгарии после сообщения об угрозе взрыва. Как передает Day.Az со ссылкой на газету Haaretz, об угрозе авиакомпании сообщил гражданин Австрии, который сам не находился на борту воздушного судна.