https://news.day.az/world/1867942.html Самолет из Тель-Авива в Вену экстренно сел из-за угрозы взрыва Самолет, выполнявший рейс из Тель-Авива в Вену, совершил экстренную посадку в Болгарии после сообщения об угрозе взрыва. Как передает Day.Az со ссылкой на газету Haaretz, об угрозе авиакомпании сообщил гражданин Австрии, который сам не находился на борту воздушного судна.
Самолет из Тель-Авива в Вену экстренно сел из-за угрозы взрыва
Самолет, выполнявший рейс из Тель-Авива в Вену, совершил экстренную посадку в Болгарии после сообщения об угрозе взрыва.
Как передает Day.Az со ссылкой на газету Haaretz, об угрозе авиакомпании сообщил гражданин Австрии, который сам не находился на борту воздушного судна.
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