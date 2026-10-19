https://news.day.az/unusual/1867927.html Американский пилот воссоздал картину «Крик» в небе - ВИДЕО Американский пилот воссоздал знаменитую картину Эдварда Мунка "Крик" с помощью траектории полета своего самолета. Как передает Day.Az, мужчина летает на легкомоторном Cessna R182 Skylane 1978 года выпуска и прокладывает маршруты так, чтобы на карте они складывались в узнаваемые изображения.
Американский пилот воссоздал картину «Крик» в небе - ВИДЕО
Американский пилот воссоздал знаменитую картину Эдварда Мунка "Крик" с помощью траектории полета своего самолета.
Как передает Day.Az, мужчина летает на легкомоторном Cessna R182 Skylane 1978 года выпуска и прокладывает маршруты так, чтобы на карте они складывались в узнаваемые изображения.
На создание воздушного рисунка по мотивам знаменитого полотна ушло шесть часов. За полетом в режиме реального времени следили около 250 тысяч человек.
Размер получившегося изображения составил 46 на 38 километров.
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