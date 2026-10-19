Американский пилот воссоздал картину «Крик» в небе - ВИДЕО

Американский пилот воссоздал знаменитую картину Эдварда Мунка "Крик" с помощью траектории полета своего самолета.

Как передает Day.Az, мужчина летает на легкомоторном Cessna R182 Skylane 1978 года выпуска и прокладывает маршруты так, чтобы на карте они складывались в узнаваемые изображения.

На создание воздушного рисунка по мотивам знаменитого полотна ушло шесть часов. За полетом в режиме реального времени следили около 250 тысяч человек.

Размер получившегося изображения составил 46 на 38 километров.