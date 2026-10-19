Какой будет погода завтра в Азербайджане? - ПРОГНОЗ

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В основном осадков не ожидается. Порывистый северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 16-19 градусов тепла, днем - 20-23 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 765 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана местами временами ожидаются дожди. Преимущественно в горных и предгорных районах возможны кратковременные интенсивные ливни, грозы и град, а в высокогорных районах - снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-20 градусов тепла, днем - 23-28 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 5-10 градусов тепла, днем - 12-16 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az